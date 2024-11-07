«Повреждение зрительного нерва и катаракта»: врачи составили топ вредных для глаз продуктов

«Богатые сахаром продукты способствуют гипергликемии, при которой нарушается нормальный кровоток в сосудах органов зрения. Потеря четкости зрения – не единственное, что может при этом произойти. Если из-за высокого уровня сахара в крови развивается диабет, то возможны очень серьезные поражения, включая ретинопатию, катаракту, глаукому».

существуют продукты, чье бесконтрольное употребление наносит колоссальный вред органам зрения, понижает качество зрения и грозит развитием патологий, ассоциированных со слепотой. Об этом сообщили врачи из Башкирии, представляющие Центр гигиены и эпидемиологии Уфы.Уфимские медики составили топ вредных для глаз и зрения продуктов. В этот список они включили– пристрастие к ним грозит разрушением сетчатки и развитием заболеваний, лишающих человека нормального зрения.Также здоровью глаз и качеству зрения вредит пристрастие к. Избыток соли повышает кровяное давление, что повреждает сосудистую ткань. Причем быстрее всего повреждаются мелкие и тонкие сосуды – такие, как в глазах. Подобное повреждение значительно повышает риск катаракты., – еще один враг наших глаз. Такие жиры, употребляемые в большом количестве, становятся причиной атеросклероза и нарушения кровообращения, чреватых появлением возрастной макулярной дегенерации и ангиопатии сетчатки., употребляемая бесконтрольно, тоже губит хорошее зрение, даже если речь идет о качественных жирах. Ее избыток создает перегрузку для сердца, провоцирует проблем с повышенным холестерином в крови – все это отрицательно влияет на состояние глаз.Также в топ вредных для глаз продуктов врачи включили, злоупотребление которым вызывает повреждение зрительного нерва.Кроме того, медики посоветовали с осторожностью пить кофе и другие напитки с– он повышает внутриглазное давление, и если это случается часто, глаза могут серьезно пострадать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был составлен список самых полезных продуктов для защиты мозга от инсульта

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