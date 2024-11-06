«Укрепляют сосуды»: врачи назвали чеснок и шоколад среди продуктов для профилактики инсульта

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женщина держится за голову

Врачи из Уфы назвали продукты, полезные для защиты от развития инсульта.

Употребление «правильных» продуктов играет большую роль в профилактике инсульта. Их список составили врачи, представляющие Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Общей характеристикой таких продуктов является их способность укреплять сосуды.

Одним из защитников мозга от инсульта медики назвали чеснок. Пряный овощ отличается высокой концентрацией антиоксидантов, способствующих снижению давления в сосудах и улучшению кровообращения.

Другой продукт, полезный для профилактики инсульта, – темный шоколад. Он содержит много какао, которое насыщено флавоноидами – эти вещества укрепляют сосудистую ткань, препятствуя ее повреждению, и активизируют циркуляцию крови.

Также для защиты от развития инсульта врачи рекомендуют есть авокадо. Его мякоть – богатый источник ненасыщенных жиров и калия, способствующих своим сочетанием нормализации артериального давления.

Помимо этого, врачи назвали полезными овсянку и жирную рыбу. В зернах овса содержится растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина, а в рыбе – омега-3 жирные кислоты, способные предотвращать сосудистое воспаление.

Дополнительно медики отметили, что для эффективной профилактики инсульта важно в целом придерживаться здоровых пищевых привычек, не иметь критического лишнего веса и поддерживать необходимый уровень физической активности, отказаться от курения и злоупотребления спиртным.

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