«Укрепляют сосуды»: врачи назвали чеснок и шоколад среди продуктов для профилактики инсульта

Употребление «правильных» продуктов играет большую роль в профилактике инсульта. Их список составили врачи, представляющие Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы. Общей характеристикой таких продуктов является их способность укреплять сосуды.Одним из защитников мозга от инсульта медики назвали. Пряный овощ отличается высокой концентрацией антиоксидантов, способствующих снижению давления в сосудах и улучшению кровообращения.Другой продукт, полезный для профилактики инсульта, –. Он содержит много какао, которое насыщено флавоноидами – эти вещества укрепляют сосудистую ткань, препятствуя ее повреждению, и активизируют циркуляцию крови.Также для защиты от развития инсульта врачи рекомендуют есть. Его мякоть – богатый источник ненасыщенных жиров и калия, способствующих своим сочетанием нормализации артериального давления.Помимо этого, врачи назвали полезными. В зернах овса содержится растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина, а в рыбе – омега-3 жирные кислоты, способные предотвращать сосудистое воспаление.Дополнительно медики отметили, что для эффективной профилактики инсульта важно в целом придерживаться здоровых пищевых привычек, не иметь критического лишнего веса и поддерживать необходимый уровень физической активности, отказаться от курения и злоупотребления спиртным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что увлечение пасьянсом способно продлевать молодость головного мозга

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.