«Разрушает не алкоголь»: врач объяснила, что вредит печени сильнее спиртного

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проблемы с печенью

Статистика показывает, что здоровье печени у современных людей чаще разрушает совсем не алкоголь.

Врач Елена Зятенкова объяснила, что вредит печени сильнее спиртного. Медик констатировала: самой распространенной причиной проблем с этим органом является неалкогольная жировая болезнь печени. Людей с таким нарушением, при котором в печени накапливаются излишки жира, становится в последнее время все больше.

«Неалкогольная жировая болезнь печени развивается из-за неправильного питания, ожирения, сидячего образа жизни, курения, употребления большого количества лекарств», - приводятся слова врача на портале «Доктор Питер».

Зятенкова отметила, что чаще всего к избыточному отложению жира в печени ведет общее ожирение, обычно связанное с перееданием и несбалансированным рационом. 99% людей с избыточной массой тела имеют проблемы с печенью, подчеркнула она.

Кроме того, ожирение печени – частая проблема людей, у которых имеются сахарный диабет и метаболический синдром.

Врач обратила внимание на то, что лишний жир в печени не просто вреден. Он разрушает орган, провоцируя развитие воспаления и стеатогепатита, а также фиброз, при котором происходит рубцевание и повышается риск более опасной патологии – цирроза. Что может воспрепятствовать этому? Прежде всего, контроль веса, следование здоровому питанию.

«Крайне важно следить как за весом, так и за окружностью талии: она не должна превышать 90 см», - уточнила Елена Зятенкова.

Алкогольное поражение печени врач назвала второй по распространенности причиной патологических изменений с этим органом. На третьем месте в списке врагов печени – вызывающие ее воспаление вирусные гепатиты.

Что помогает сохранять печень здоровой: 5 простых советов от врача:
  • Не курить;
  • Не пить алкоголь;
  • Много двигаться — ходить минимум час в день;
  • Есть минимум 400 г овощей и фруктов в сутки;
  • Не употреблять больше 5 г соли в день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в рационе многих людей врачи назвали «ядовитыми».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Зятенкова
Елена Зятенкова
Здоровье
терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук
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