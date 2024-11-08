«Разрушает не алкоголь»: врач объяснила, что вредит печени сильнее спиртного

«Неалкогольная жировая болезнь печени развивается из-за неправильного питания, ожирения, сидячего образа жизни, курения, употребления большого количества лекарств», - приводятся слова врача на портале «Доктор Питер».

«Крайне важно следить как за весом, так и за окружностью талии: она не должна превышать 90 см», - уточнила Елена Зятенкова.

Не курить;

Не пить алкоголь;

Много двигаться — ходить минимум час в день;

Есть минимум 400 г овощей и фруктов в сутки;

Не употреблять больше 5 г соли в день.

Врач Елена Зятенкова объяснила, что вредит печени сильнее спиртного. Медик констатировала: самой распространенной причиной проблем с этим органом является неалкогольная жировая болезнь печени. Людей с таким нарушением, при котором в печени накапливаются излишки жира, становится в последнее время все больше.Зятенкова отметила, что чаще всего к избыточному отложению жира в печени ведет общее ожирение, обычно связанное с перееданием и несбалансированным рационом. 99% людей с избыточной массой тела имеют проблемы с печенью, подчеркнула она.Кроме того, ожирение печени – частая проблема людей, у которых имеются сахарный диабет и метаболический синдром.Врач обратила внимание на то, что лишний жир в печени не просто вреден. Он разрушает орган, провоцируя развитие воспаления и стеатогепатита, а также фиброз, при котором происходит рубцевание и повышается риск более опасной патологии – цирроза. Что может воспрепятствовать этому? Прежде всего, контроль веса, следование здоровому питанию.Алкогольное поражение печени врач назвала второй по распространенности причиной патологических изменений с этим органом. На третьем месте в списке врагов печени – вызывающие ее воспаление вирусные гепатиты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в рационе многих людей врачи назвали «ядовитыми»

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