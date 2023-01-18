Жировая болезнь печени НАЖБП: врач перечисляет стадии накопления жира

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проблемы с печенью

Запущенная и не леченая неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может стать причиной цирроза.

Печень в организме человека отвечает за переработку, хранение и метаболизм жиров; он также сама производит холестерин. В те случаях, когда содержание жира в этом органе становится повышенным, врачи говорят о жировой болезни печени. Такая жирная печень может быть алкогольной или безалкогольной по своему происхождению.

Вот что, помимо спиртного, способствует появлению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
  • Общий избыток веса, ожирение.
  • Наличие метаболического синдрома.
  • Высокое кровяное давление.
  • Высокое содержание холестерина
  • Резистентность к инсулину и диабет 2 типа.
  • Прием стероидов.
О том, какие стадии проходит возникшая у человека неалкогольная жировая болезнь печени, рассказал в интервью доктор медицины, гастроэнтеролог и эпидемиолог Паланиаппан Маникам. Его доводы приводятся изданием Times Now.

По словам доктора Маникам, развитие жировой болезни печени чаще всего происходит из-за переедания.

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«Когда организм получает больше калорий, чем необходимо, лишняя энергия превращается в жир и откладывается в различных частях тела», - отметил специалист.

Доктор Маникам перечислил четыре основные стадии ожирения печени.
  • Первая стадия: печень увеличивается.
  • Вторая стадия: клетки органа краснеют, воспаляются и раздражаются, данное состояние известно как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).
  • Третья стадия: в печени накапливается больше жира, образуется рубцовая ткань, известная как фиброз.
  • Четвертая стадия: происходит формирование рубцовой ткани, развивается цирроз печени.
Врач подчеркнул, что жировую болезнь печени важно своевременно диагностировать и лечить. По словам медика, ожирение печени можно легко диагностировать с помощью простого анализа крови.

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