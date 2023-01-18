Жировая болезнь печени НАЖБП: врач перечисляет стадии накопления жира

Общий избыток веса, ожирение.

Наличие метаболического синдрома.

Высокое кровяное давление.

Высокое содержание холестерина

Резистентность к инсулину и диабет 2 типа.

Прием стероидов.

«Когда организм получает больше калорий, чем необходимо, лишняя энергия превращается в жир и откладывается в различных частях тела», - отметил специалист.

Первая стадия: печень увеличивается.

Вторая стадия: клетки органа краснеют, воспаляются и раздражаются, данное состояние известно как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

Третья стадия: в печени накапливается больше жира, образуется рубцовая ткань, известная как фиброз.

Четвертая стадия: происходит формирование рубцовой ткани, развивается цирроз печени.

Печень в организме человека отвечает за переработку, хранение и метаболизм жиров; он также сама производит холестерин. В те случаях, когда содержание жира в этом органе становится повышенным, врачи говорят о жировой болезни печени. Такая жирная печень может быть алкогольной или безалкогольной по своему происхождению.Вот что, помимо спиртного, способствует появлению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).О том, какие стадии проходит возникшая у человека неалкогольная жировая болезнь печени, рассказал в интервью доктор медицины, гастроэнтеролог и эпидемиолог Паланиаппан Маникам. Его доводы приводятся изданием Times Now.По словам доктора Маникам, развитие жировой болезни печени чаще всего происходит из-за переедания.Доктор Маникам перечислил четыре основные стадии ожирения печени.Врач подчеркнул, что жировую болезнь печени важно своевременно диагностировать и лечить. По словам медика, ожирение печени можно легко диагностировать с помощью простого анализа крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется панкреатит – воспаления поджелудочной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.