Жировая болезнь печени НАЖБП: врач перечисляет стадии накопления жира
Запущенная и не леченая неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может стать причиной цирроза.
Печень в организме человека отвечает за переработку, хранение и метаболизм жиров; он также сама производит холестерин. В те случаях, когда содержание жира в этом органе становится повышенным, врачи говорят о жировой болезни печени. Такая жирная печень может быть алкогольной или безалкогольной по своему происхождению.
Вот что, помимо спиртного, способствует появлению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
- Общий избыток веса, ожирение.
- Наличие метаболического синдрома.
- Высокое кровяное давление.
- Высокое содержание холестерина
- Резистентность к инсулину и диабет 2 типа.
- Прием стероидов.
По словам доктора Маникам, развитие жировой болезни печени чаще всего происходит из-за переедания.
«Когда организм получает больше калорий, чем необходимо, лишняя энергия превращается в жир и откладывается в различных частях тела», - отметил специалист.
Доктор Маникам перечислил четыре основные стадии ожирения печени.
- Первая стадия: печень увеличивается.
- Вторая стадия: клетки органа краснеют, воспаляются и раздражаются, данное состояние известно как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).
- Третья стадия: в печени накапливается больше жира, образуется рубцовая ткань, известная как фиброз.
- Четвертая стадия: происходит формирование рубцовой ткани, развивается цирроз печени.
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