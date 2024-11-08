«Слоеная выпечка, печенье и сардельки»: врачи назвали «ядовитые» продукты с трансжирами

«Трансжиры должны быть полностью исключены из рациона питания человека».

Готовые сладкие хлебопекарные изделия – пончики, блинчики, вафли;

Слоеная выпечка промышленного производства:

Сдобное печенье;

Мороженое;

Чипсы и картофель фри;

Замороженная пицца.

Переработанное мясо.

«Значительное количество трансжиров содержат в себе мясные консервы, а также колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон», - уточнили эксперты.

Жиры относятся к макроэлементам, необходимым человеческому организму для нормального функционирования, поэтому отказываться от их употребления нельзя. Но на трансжиры данное правило не распространяется – об этом россиянам напомнили эксперты проекта здоровое-питание.рф.Они предупреждают, что химические вещества, содержащиеся в трансжирах, могут наносить существенный вред гормональной и ферментной системам организма. Продукты с трансжирами характеризуются как «ядовитые», поскольку при их употреблении в теле накапливаются токсины, в связи с чем увеличивается риск клеточных повреждений и развития многих заболеваний, включая наиболее опасные (например, рак).ВОЗ констатирует:Во данным «Российской газеты», врачами были названы «ядовитые» продукты с трансжирами. Вот что входит в этот список губительной для здоровья еды:Специалисты предупредили, что последствием длительного или регулярного употребления продуктов с трансжрами могут стать такие патологии как рак толстой кишки, диабет второго типа, болезни сердца.Врачи подчеркивают, что источником жиров в рационе должны быть качественные растительные масла, орехи, авокадо, семена, рыба.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому можно и нельзя есть сливочное масло

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