«Слоеная выпечка, печенье и сардельки»: врачи назвали «ядовитые» продукты с трансжирами

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разнообразная выпечка

Россиянам советуют отказаться от продуктов с трансжирами. По мнению врачей, для организма они являются «ядовитыми».

Жиры относятся к макроэлементам, необходимым человеческому организму для нормального функционирования, поэтому отказываться от их употребления нельзя. Но на трансжиры данное правило не распространяется – об этом россиянам напомнили эксперты проекта здоровое-питание.рф.

Они предупреждают, что химические вещества, содержащиеся в трансжирах, могут наносить существенный вред гормональной и ферментной системам организма. Продукты с трансжирами характеризуются как «ядовитые», поскольку при их употреблении в теле накапливаются токсины, в связи с чем увеличивается риск клеточных повреждений и развития многих заболеваний, включая наиболее опасные (например, рак).

ВОЗ констатирует:

«Трансжиры должны быть полностью исключены из рациона питания человека».

Во данным «Российской газеты», врачами были названы «ядовитые» продукты с трансжирами. Вот что входит в этот список губительной для здоровья еды:
  • Готовые сладкие хлебопекарные изделия – пончики, блинчики, вафли;
  • Слоеная выпечка промышленного производства:
  • Сдобное печенье;
  • Мороженое;
  • Чипсы и картофель фри;
  • Замороженная пицца.
  • Переработанное мясо.
«Значительное количество трансжиров содержат в себе мясные консервы, а также колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон», - уточнили эксперты.

Специалисты предупредили, что последствием длительного или регулярного употребления продуктов с трансжрами могут стать такие патологии как рак толстой кишки, диабет второго типа, болезни сердца.

Врачи подчеркивают, что источником жиров в рационе должны быть качественные растительные масла, орехи, авокадо, семена, рыба.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому можно и нельзя есть сливочное масло.

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