Pronews: три вида напитков могут быстро состарить кожу после 40 лет

Эксперты советует не употреблять эти три вида напитков, поскольку они способствуют общему старению кожи. В частности, они снижают эластичность кожи, вызывают появление глубоких морщин и пигментации, сообщил портал Pronews.Три вида напитков, которые могут быстро состарить кожу после 40 лет, – это безалкогольные сладкие напитки, энергетические напитки и обработанный кофе (разные кофейные напитки, которые продаются готовыми к употреблению).Даже если они безалкогольные не содержат сахара, то содержат вещества (фосфор, калий, кофеин), которые вредны для организма и ускоряют появление морщин вместе с воспалениями, констатировали специалисты-дерматологи. Вдобавок содержащиеся в них глюкоза и фруктоза связывают аминокислоты коллагена и эластина, затрудняют восстановление волокон этих белков что способствует более быстрому появлению морщин и обезвоживанию кожи.Их употребление не только обезвоживают кожу, но и являются фактором появления темных кругов и отечности под глазами, а также увеличивает количество тонких морщин на коже. Высокое количество кофеина, содержащегося в этих напитках, подавляет способность организма выводить жидкость из тканей, и в конечном итоге она скапливается под глазами, вызывая отеки.Они часто содержат большое количество сахара или добавки, которые обезвоживают кожу, тем самым ускоряя появление морщин и темных пятен.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты стимулируют развитие воспаления в организме

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