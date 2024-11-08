«Вызывают болезни»: врач составил топ продуктов – провокаторов воспаления в организме

«Чем больше в рационе сахара, тем выше риски появления заболеваний ЖКТ, которые активируют воспаление в организме», - сказал Гинзбург в комментарии «Вечерней Москве».

Врач-диетолог Михаил Гинзбург констатировал: процесс воспаления в организме повышают провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде. К такой еде, в частности, относятся продукты, содержащие сахар, пояснил он.Также в составленный врачом топ продуктов – провокаторов воспаления вошли продукты с высоким гликемическим индексом. Их особенностью является способность резко повышать уровень сахара в крови – причем это могут быть несладкие продукты. К данной категории относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель.Кроме того, провокаторами воспаления в организме являются трансжиры. Их самой высокой концентрацией отличаются продукты, приготовленные с использованием маргарина, – например, многие готовые кондитерские и хлебобулочные изделия, фастуд, жареные продукты.По словам Гинзбурга, в топ пищевых провокаторов воспаления входят красное и переработанное мясо. Их способность активизировать воспалительные процессы специалист объяснил содержанием большого количества насыщенного жира. Эксперт добавил, что в большом количестве могут быть вредны и ненасыщенные жиры – их избыток тоже провоцирует воспаление. Особенно опасны в этом плане подсолнечное, соевое и кукурузное масла.Постоянное воспаление в организме повышает риски опасных заболеваний, включая атеросклероз, рак, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, системную красную волчанку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты, присутствующие в рационе многих людей, врачи считают «ядовитыми»

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