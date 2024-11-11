Потеря обоняния и не только: известный врач назвал неочевидные признаки болезни Паркинсона

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пожилая женщина и цветы

Болезнь Паркинсона может проявляться неочевидными признаками, о них рассказал доктор Мясников.

Известный врач назвал неочевидным признаком паркинсонизма потерю обоняния. Александр Мясников отметил, что этой патологии свойственно проявляться изначально разнообразными симптомами, которые могут не ассоциироваться с болезнью Паркинсона. Многие полагают, что в ее случае у человека возникает тремор, но это лишь один из признаков недуга, и возникает он далеко не первым.

Врач Мясников назвал неочевидные проявления болезни Паркинсона на съемках программы «О самом главном». Помимо потеря обоняния, на нее могут указывать скованность движений – например, человек начинает ходить не размахивая руками. Кроме того, меняется его мимика, которая становится все более сдержанной и словно застывает. Лицо приобретает маскообразный вид.

Также может измениться почерк, который становится более мелким и неразборчивым.

Еще один неочевидный признак болезни - меняющиеся позывы к мочеиспусканию, которые ощущаются, когда у мочевого пузыря нет необходимости опорожняться.

Почему возникает болезнь Паркинсона? Заболевание развивается, когда перестают работать должным образом и гибнут клетки мозга, производящие дофамин. Данное вещество является проводником нервных сигналов и участвует в регуляции поведения и моторики. Пока неизвестно точно, почему возникает болезнь Паркинсона, но считается, что фактором гибели нервных клеток, вырабатывающих дофамин, может быть сочетание возраста, генетики и окружающей среды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неочевидным симптомом болезни Паркинсона бывает моложавость.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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