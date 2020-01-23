Британские специалисты рассказали об изменениях почерка при развитии болезни Паркинсона

«Почерк человека может естественным образом меняться с возрастом, поскольку руки и суставы становятся или все менее гибкими от артрита или других состояний, к тому же как правило портится зрение. Но для болезни Паркинсона характерен почерк, в котором слова написаны маленькими буквами и тесно переплетены», - объяснили исследователи.

депрессию и беспокойство,

проблемы с балансом тела и повышенный риск падений,

потеря обоняния (аносмия),

проблемы со сном (бессонница),

проблемы с памятью