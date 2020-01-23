Британские специалисты рассказали об изменениях почерка при развитии болезни Паркинсона
Изменения в почерке человека могут сигнализировать о развитии болезни Паркинсона, в частности, об этом говорит уменьшение букв в размере, так называемая микрография.
Симптомы болезни Паркинсона варьируются от человека к человеку, но вначале они имеют тенденцию быть умеренными и развиваться постепенно. Наиболее заметные симптомы - это те, которые влияют на физическое движение человека. Тремя основными симптомами этого состояния являются непроизвольные cудороги или дрожь определенных частей тела (тремор), замедленность в движении и жесткие, негибкие мышцы.
Но также сигналом о развитии паркинсонизма могут быть некоторые особенности почерка. В частности, людям, которые поражаются болезнью Паркинсона становится тяжело писать. Их почерк постепенно становится все более мелким, тесным и малоразборчивым, передает Express.
Специалисты Фонда лечения болезни Паркинсона отмечают, что подобная микрография вызывается теми же процессами в головном мозге, которые приводят к двигательным симптомам этого недуга.
«Почерк человека может естественным образом меняться с возрастом, поскольку руки и суставы становятся или все менее гибкими от артрита или других состояний, к тому же как правило портится зрение. Но для болезни Паркинсона характерен почерк, в котором слова написаны маленькими буквами и тесно переплетены», - объяснили исследователи.
Другие симптомы болезни Паркинсона. Человек с болезнью Паркинсона может также испытывать широкий спектр других физических и психологических симптомов. Их перечень включает
- депрессию и беспокойство,
- проблемы с балансом тела и повышенный риск падений,
- потеря обоняния (аносмия),
- проблемы со сном (бессонница),
- проблемы с памятью
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