Врач Карпенко: ощущение слабости может быть симптомом болезни печени и щитовидной железы

«Постоянная слабость может быть симптомом некоторых заболеваний. Так, она может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой, в частности о гипотиреозе. При этой болезни железа не вырабатывает достаточного количества гормонов Т4 и Т3, и зачастую это связано с аутоиммунными заболеваниями. Помимо усталости и слабости, могут быть и другие симптомы: выпадение волос, набор веса, сухость кожи, повышенный ритм сердца», - сообщил Карпенко в беседе с «Доктор 24».

Врач-терапевт Дмитрий Карпенко предупредил россиян, что чувство слабости, нередко возникающее осенью, не всегда бывает обусловлено неблагоприятными климатическими изменениями и сокращением светового дня. Оно также может возникать как симптом болезней, дефицитных состояний.В частности, ощущение слабости может быть симптомом патологии щитовидной железы.Также ощущение слабости – возможный симптом заболевания печени. Другими изменениями в работе организма, указывающими на проблемы с ней, могут быть потемнение мочи и слишком светлый стул, пожелтение кожи и слизистых оболочек.К числу болезней, сопровождаемых ощущением слабости, относятся анемия и сахарный диабет, добавил эксперт.Карпенко подчеркнул, что если человек постоянно чувствует упадок сил, слабость, отсутствие тонуса, ему следует проконсультироваться с врачом. Специалист может назначить необходимые анализы и правильную терапию, если такое бессилие обусловлено заболеванием.В то же время, заметил медик, осенью и зимой слабость часто вызывается дефицитом витамина D, поэтому будет не лишним принимать его профилактическую дозу. Вдобавок для ее профилактики в это время года следует придерживаться здорового образа жизни – правильно питаться, соблюдать режим работы и отдыха, спать по восемь часов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется синдром хронической усталости

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