Врач Кобелевская: какой пульс указывает на заболевания щитовидной железы
По словам доцента кафедры терапии медицинского факультета Натальи Кобелевской, повышенный пульс может указывать на развитие различных заболеваний. Например, на проблемы с щитовидной железой.
Тахикардия — состояние, при котором сердце бьется быстрее обычного. В норме такого быть не должно. Нормальный пульс в покое — от 60 до 80 ударов в минуту.
— В первую очередь такой пульс может говорить о заболеваниях щитовидной железы — тиреотоксикозе. Гормоны щитовидной железы действуют напрямую на сердце, увеличивая частоту его сокращений, отсюда высокий пульс, — отметила медик.
Также тахикардия может указывать на заболевания сердца — нарушение сердечного ритма (аритмии). Иногда тахикардия может быть на фоне приема ряда препаратов.
Чем выше частота пульса — тем выше риск гипертонии, также есть риск ишемической болезни сердца, подчеркнула эксперт.
Подробнее о тахикардии. Симптомы:
Учащенное сердцебиение. Ощущение, что сердце бьется сильнее и быстрее обычного. Пульс может быть более 100 ударов в минуту.
Ощущение пульсации. Чувство пульсации или биения сердца в груди или шее.
Головокружение или обморок. Из-за быстрого сердцебиения может возникнуть ощущение головокружения или даже потеря сознания.
Ощущение биения сердца в груди. Ощущение, что сердце бьется сильнее и необычно сильно.
Ощущение давления в груд. Ощущение давления, сдавливания или дискомфорта в груди.
Ощущение учащенного дыхания. Чувство, что дыхание участилось или стало более поверхностным.
Ощущение общей слабости или усталости.
Тиреотоксикоз, о котором упомянула Кобелевская — состояние, вызванное избыточным выделением гормонов щитовидной железы. Симптомы:
Ощущение, что сердце бьется быстрее и сильнее обычного. Пульс может быть более 100 ударов в минуту.
Усиленное потоотделение, часто с ощущением жара.
Чувство тревоги, раздражительности, нервозности и неспособности расслабиться.
Чувство постоянной усталости и слабости, даже при небольшой физической нагрузке.
Несмотря на нормальный или увеличенный аппетит, может наблюдаться непроизвольная потеря веса.
Проблемы со сном, такие как бессонница или поверхностный сон.
Тремор рук или других частей тела.
Чувство жара или неспособность переносить тепло.
Отеки.
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