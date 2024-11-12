Врач Габдулхакова: курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать симптомы гастрита

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боль в животе

Симптомы при гастрите достаточно разнообразны, предупредила врач Лариса Габдулхакова.

Врач Габдулхакова констатировала, что гастрит является наиболее часто возникающим у современных людей заболеванием, способным поражать и взрослых, и детей. По словам специалиста, эта патология характеризуется воспалением стенки желудка, причем чаще всего оно затрагивает слизистую оболочку. Врачи различают острый гастрит, который возникает впервые, и хронический, с длительным воспалительным процессом.

Говоря о фактора, способствующих возникновению заболевания, врач отметила, что курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать у человека симптомы гастрита. Кроме того, это может случиться вследствие употребления алкоголя, неправильного питания, употребление слишком горячих или чересчур холодных блюд и напитков, торопливой манеры есть и плохо жевать, злоупотребления острыми и солеными закусками.

Врач Габдулхакова назвала симптомы, указывающие на гастрит.
  • Боль в верхней части живота с ощущением распирания;
  • Резкая боль или колики в подложечной области;
  • Тошнота;
  • Снижение аппетита;
  • Изжога, частая кислая или горькая отрыжка;
  • Чувство быстрого насыщения;
  • Тяжесть в желудке;
  • Неприятный привкус во рту;
  • Неприятный запах изо рта.
Медик добавила, что при лечении гастрита пациентам почти всегда рекомендуется коррекция рациона, из которого исключается все холодное или сильно горячее, кофе, шоколад, острые специи, жирная и жареная еда, фастфуд. Питание строится таким образом, чтобы ускорить заживление воспаленной слизистой желудка и защитить ее от действия кислого сока, пишут «Известия».

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Лариса Габдулхакова
Лариса Габдулхакова
Здоровье
врач диетолог-нутрициолог
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Теги : гастрит, признаки заболевания, Лариса Габдулхакова
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Врач Габдулхакова: курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать симптомы гастрита