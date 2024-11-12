Врач Габдулхакова: курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать симптомы гастрита
Симптомы при гастрите достаточно разнообразны, предупредила врач Лариса Габдулхакова.
Врач Габдулхакова констатировала, что гастрит является наиболее часто возникающим у современных людей заболеванием, способным поражать и взрослых, и детей. По словам специалиста, эта патология характеризуется воспалением стенки желудка, причем чаще всего оно затрагивает слизистую оболочку. Врачи различают острый гастрит, который возникает впервые, и хронический, с длительным воспалительным процессом.
Говоря о фактора, способствующих возникновению заболевания, врач отметила, что курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать у человека симптомы гастрита. Кроме того, это может случиться вследствие употребления алкоголя, неправильного питания, употребление слишком горячих или чересчур холодных блюд и напитков, торопливой манеры есть и плохо жевать, злоупотребления острыми и солеными закусками.
Врач Габдулхакова назвала симптомы, указывающие на гастрит.
- Боль в верхней части живота с ощущением распирания;
- Резкая боль или колики в подложечной области;
- Тошнота;
- Снижение аппетита;
- Изжога, частая кислая или горькая отрыжка;
- Чувство быстрого насыщения;
- Тяжесть в желудке;
- Неприятный привкус во рту;
- Неприятный запах изо рта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем заключается главная опасность диабетической стопы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Лариса Габдулхакова
Здоровье
врач диетолог-нутрициолог
Оставить комментарий