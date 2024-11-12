Врач Габдулхакова: курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать симптомы гастрита

Боль в верхней части живота с ощущением распирания;

Резкая боль или колики в подложечной области;

Тошнота;

Снижение аппетита;

Изжога, частая кислая или горькая отрыжка;

Чувство быстрого насыщения;

Тяжесть в желудке;

Неприятный привкус во рту;

Неприятный запах изо рта.

Врач Габдулхакова констатировала, что гастрит является наиболее часто возникающим у современных людей заболеванием, способным поражать и взрослых, и детей. По словам специалиста, эта патология характеризуется воспалением стенки желудка, причем чаще всего оно затрагивает слизистую оболочку. Врачи различают острый гастрит, который возникает впервые, и хронический, с длительным воспалительным процессом.Говоря о фактора, способствующих возникновению заболевания, врач отметила, что курение или жевание жвачки натощак могут спровоцировать у человека симптомы гастрита. Кроме того, это может случиться вследствие употребления алкоголя, неправильного питания, употребление слишком горячих или чересчур холодных блюд и напитков, торопливой манеры есть и плохо жевать, злоупотребления острыми и солеными закусками.Врач Габдулхакова назвала симптомы, указывающие на гастрит.Медик добавила, что при лечении гастрита пациентам почти всегда рекомендуется коррекция рациона, из которого исключается все холодное или сильно горячее, кофе, шоколад, острые специи, жирная и жареная еда, фастфуд. Питание строится таким образом, чтобы ускорить заживление воспаленной слизистой желудка и защитить ее от действия кислого сока, пишут «Известия».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем заключается главная опасность диабетической стопы

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