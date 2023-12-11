Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и гастритом, гастроэнтеролог Алисова предостерегла от частого приема ибупрофена

Каковы симптомы гастрита?

"Не у всех больных гастритом наблюдаются симптомы", - объясняет Алисова.

ощущение жжения в верхней части желудка (например, изжога), которое может меняться во время еды

тошнота (чувство тошноты)

рвота (болезнь)

потеря аппетита

вздутие живота и отрыжка

Что вызывает гастрит?

заражение микробом под названием Helicobacter pylori

прием лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)

употребление алкоголя

"Менее распространенной причиной гастрита является аутоиммунный гастрит. Это вызвано проблемой с вашей иммунной системой. При этом типе гастрита симптомы обычно отсутствуют".

Хеликобактер пилори

гастрит

расстройство желудка

пептические язвы

рак желудка





Нестероидные противовоспалительные препараты

"Постоянное использование обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), может вызвать гастрит".

аспирин

ибупрофен

диклофенак

напроксен





Употребление алкоголя

Когда мне следует обратиться к врачу?

вам не становится лучше

симптомы ухудшаются.

По словамгастрит не только нарушает функции желудка, но и может перерасти в более серьезные заболевания, включая язвенную болезнь и рак.Существует множество факторов, способствующих развитию гастрита. Согласно Чижиковой, они делятся на внешние и внутренние. Одним из ключевых внешних факторов является инфицирование бактериями Helicobacter pylori.Также, как отмечает врач, важную роль играют нерегулярное питание, стресс, употребление острой и копченой пищи, а также вредные привычки, включая курение и алкоголь. Эти факторы негативно влияют на слизистую оболочку желудка, провоцируя развитие воспалительных процессов.важность осознанного отношения к питанию и образу жизни. По ее словам, правильное питание, отказ от вредных привычек и контролируемое использование лекарственных препаратов способны значительно снизить риск развития гастрита.Наиболее частыми причинами гастрита являются:— это тип бактерий (микробов), которые могут вызывать гастрит. Примерно 3 из каждых 10 взрослых австралийцев старше 60 лет болеют. Хотя большинство людей, инфицированных, не заболевают, эта бактерия может вызывать:Употребление слишком большого количества алкоголя может вызвать гастрит и изнашивать слизистую оболочку желудка.Ранее МедикФорум писал о пользе и вреде яиц.

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