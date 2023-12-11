Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и гастритом, гастроэнтеролог Алисова предостерегла от частого приема ибупрофена

476 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5712686/
Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и гастритом, гастроэнтеролог Алисова предостерегла от частого приема ибупрофена


Гастрит - заболевание, которое остается одним из наиболее распространенных в современном мире, вызывающее беспокойство у медицинского сообщества.


По словам врача-гастроэнтеролога, врача-диетолога, врача-эндоскописта «СМ-Клиника» Анастасии Чижиковой, гастрит не только нарушает функции желудка, но и может перерасти в более серьезные заболевания, включая язвенную болезнь и рак.

Существует множество факторов, способствующих развитию гастрита. Согласно Чижиковой, они делятся на внешние и внутренние. Одним из ключевых внешних факторов является инфицирование бактериями Helicobacter pylori.

Также, как отмечает врач, важную роль играют нерегулярное питание, стресс, употребление острой и копченой пищи, а также вредные привычки, включая курение и алкоголь. Эти факторы негативно влияют на слизистую оболочку желудка, провоцируя развитие воспалительных процессов.

Чижикова подчеркнула в беседе с «Газетой.ру» важность осознанного отношения к питанию и образу жизни. По ее словам, правильное питание, отказ от вредных привычек и контролируемое использование лекарственных препаратов способны значительно снизить риск развития гастрита.

Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум рассказал о других факторах развития гастрита.

Каковы симптомы гастрита?


"Не у всех больных гастритом наблюдаются симптомы", - объясняет Алисова.


Если у вас есть симптомы, они могут включать:
  • ощущение жжения в верхней части желудка (например, изжога), которое может меняться во время еды
  • тошнота (чувство тошноты)
  • рвота (болезнь)
  • потеря аппетита
  • вздутие живота и отрыжка

Что вызывает гастрит?


Наиболее частыми причинами гастрита являются:
  • заражение микробом под названием Helicobacter pylori
  • прием лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)
  • употребление алкоголя
"Менее распространенной причиной гастрита является аутоиммунный гастрит. Это вызвано проблемой с вашей иммунной системой. При этом типе гастрита симптомы обычно отсутствуют".

Хеликобактер пилори


Helicobacter pylori (H. pylori) — это тип бактерий (микробов), которые могут вызывать гастрит. Примерно 3 из каждых 10 взрослых австралийцев старше 60 лет болеют H. pylori. Хотя большинство людей, инфицированных H. pylori, не заболевают, эта бактерия может вызывать:
  • гастрит
  • расстройство желудка
  • пептические язвы
  • рак желудка


Нестероидные противовоспалительные препараты


"Постоянное использование обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), может вызвать гастрит".

НПВП включают:
  • аспирин
  • ибупрофен
  • диклофенак
  • напроксен


Употребление алкоголя


Употребление слишком большого количества алкоголя может вызвать гастрит и изнашивать слизистую оболочку желудка.

Когда мне следует обратиться к врачу?


Вам следует обратиться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:
  • вам не становится лучше
  • симптомы ухудшаются.

Ранее МедикФорум писало пользе и вреде яиц.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Чижикова: стресс и вредные привычки ведут к повреждению тканей желудка и гастриту
4 мифа о гастрите
Гастроэнтеролог: гастрит может возникнуть на пустом месте
Теги : советы врачей, симптомы гастрита, гастрит
Врач Алендеев объяснил положительный эффект мороженого при боли в горле
Врач Умнов рассказал о пользе разных видов холодца
Травматолог Абакаров: при падении важно правильно сгруппироваться