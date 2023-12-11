Врач Чижикова нашла связь между хроническим стрессом и гастритом, гастроэнтеролог Алисова предостерегла от частого приема ибупрофена
Гастрит - заболевание, которое остается одним из наиболее распространенных в современном мире, вызывающее беспокойство у медицинского сообщества.
По словам врача-гастроэнтеролога, врача-диетолога, врача-эндоскописта «СМ-Клиника» Анастасии Чижиковой, гастрит не только нарушает функции желудка, но и может перерасти в более серьезные заболевания, включая язвенную болезнь и рак.
Существует множество факторов, способствующих развитию гастрита. Согласно Чижиковой, они делятся на внешние и внутренние. Одним из ключевых внешних факторов является инфицирование бактериями Helicobacter pylori.
Также, как отмечает врач, важную роль играют нерегулярное питание, стресс, употребление острой и копченой пищи, а также вредные привычки, включая курение и алкоголь. Эти факторы негативно влияют на слизистую оболочку желудка, провоцируя развитие воспалительных процессов.
Чижикова подчеркнула в беседе с «Газетой.ру» важность осознанного отношения к питанию и образу жизни. По ее словам, правильное питание, отказ от вредных привычек и контролируемое использование лекарственных препаратов способны значительно снизить риск развития гастрита.
Врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум рассказал о других факторах развития гастрита.
Каковы симптомы гастрита?
"Не у всех больных гастритом наблюдаются симптомы", - объясняет Алисова.
Если у вас есть симптомы, они могут включать:
- ощущение жжения в верхней части желудка (например, изжога), которое может меняться во время еды
- тошнота (чувство тошноты)
- рвота (болезнь)
- потеря аппетита
- вздутие живота и отрыжка
Что вызывает гастрит?
Наиболее частыми причинами гастрита являются:
- заражение микробом под названием Helicobacter pylori
- прием лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)
- употребление алкоголя
"Менее распространенной причиной гастрита является аутоиммунный гастрит. Это вызвано проблемой с вашей иммунной системой. При этом типе гастрита симптомы обычно отсутствуют".
Хеликобактер пилори
Helicobacter pylori (H. pylori) — это тип бактерий (микробов), которые могут вызывать гастрит. Примерно 3 из каждых 10 взрослых австралийцев старше 60 лет болеют H. pylori. Хотя большинство людей, инфицированных H. pylori, не заболевают, эта бактерия может вызывать:
- гастрит
- расстройство желудка
- пептические язвы
- рак желудка
Нестероидные противовоспалительные препараты
"Постоянное использование обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), может вызвать гастрит".
НПВП включают:
- аспирин
- ибупрофен
- диклофенак
- напроксен
Употребление алкоголя
Употребление слишком большого количества алкоголя может вызвать гастрит и изнашивать слизистую оболочку желудка.
Когда мне следует обратиться к врачу?
Вам следует обратиться к врачу, если у вас есть следующие симптомы:
- вам не становится лучше
- симптомы ухудшаются.
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