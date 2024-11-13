«Необходимо обратиться к врачам»: инфекционист из Уфы составила топ-5 признаков пневмонии
При появлении пневмонии нужно как можно быстрее обращаться к врачам, сообщила уфимский инфекционист Дубровская.
Врач-инфекционист из Уфы Дина Дубровская составила топ-5 признаков пневмонии, возникновение которых – это серьезный повод обратиться к врачам. Пневмония развивается, когда подавляются защитные силы организма. Это происходит, когда вторгшиеся патогены оказываются для него слишком агрессивными или проникают в больших количествах. Примерно в половине случаев ее зачинщиками становятся бактерии, в другой половине случаев – вирусы (чаще всего грипп).
Дубровская напомнила, что пневмония или воспаление легких сопровождается опасным патологическим процессом, когда легочные альвеолы начинают заполняться жидкостью или гноем, лишая человека возможности нормально дышать и получать необходимый кислород
Вот топ-5 признаков пневмонии, при появлении которых необходимо обратиться к врачам.
- Боль в груди, когда человек дышит или кашляет;
- Изнурительный кашель, часто с отхождением мокроты;
- Проблемы с дыханием, одышка;
- Состояние лихорадки, озноб;
- Общее недомогание, слабость, усталость.
«Избежать пневмонии помогают прививка от гриппа и пневмококка, соблюдение гигиены, здоровый образ жизни», - поделилась медик.
Как отличить пневмонию от простуды. Когда возникает простуда, боль в горле или насморк наряду с кашлем или жаром обычно проходят довольно быстро. При пневмонии эти симптомы держатся длительное время, либо становятся более серьезными – у человека возникает значительное повышение температуры, появляются сильные головные боли и сильная боль в груди.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дина Дубровская
Здоровье
инфекционист
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