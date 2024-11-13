Вызывают ли рак: врач Бажин объяснил, могут ли рентген и КТ оказаться канцерогенными

«Достоверных данных о прямой взаимосвязи между рентгеновскими исследованиями и риском развития рака нет. При этом и КТ, и рентгенография сопряжены с лучевой нагрузкой, которая потенциально может увеличить риск различных заболеваний, в том числе и онкологических», - сказал Бажин в своем комментарии.

«Важное отличие заключается в том, что компьютерная томография — получение послойных рентгеновских снимков определенной толщины среза, из которых можно впоследствии построить объемные изображения, что в отличии от рентгенографии уменьшает суммацию органов», - проинформировал рентгенолог.

Врач-рентгенолог Александр Бажин поговорил с Aif.ru о том, могут ли рентген и КТ оказаться канцерогенными и вызвать развитие рака. Рассуждая об этом, он отметил, что подобные исследования сопряжены с определенной лучевой нагрузкой на организм, с которой связан риск такого рода заболеваний.Он добавил, что в медицине сегодня рентгенография чаще используется для исследования костей, легких, молочной железы, зубочелюстной системы. Получаемые снимки позволяют определить форму, размеры и строение тех областей, которые врачи находят подозрительными. С их помощью выявляются структурные нарушения.Что касается компьютерной томографии (КТ), то она является более современным вариантом исследований с рентгеновским излучением, и ключевые особенности рентгенографии в ней сохраняются те же.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников сообщил о существующем риске возникновения рака при использовании компьютерной томографии.

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