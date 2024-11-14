Врач Золотарева: резкий отказ от курения может обернуться ухудшением самочувствия

«Резкий отказ может вызвать различные симптомы, такие как головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление. Эти проявления вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, вызванным изменением привычек», - объяснила Золотарева.

Врач-кардиолог Наталия Золотарева сообщила: хотя курильщикам необходимо отказываться от сигарет, резкий отказ от курения может обернуться для них плохим самочувствием. Об этом медик рассказала в беседе с «Газетой.Ru».Кардиолог предупредила, что такой способ покончить с вредной привычкой часто ведет к появлению неблагополучных симптомов, включая головные боли и повышение артериального давления. Подобным образом организм может реагировать на отказ от веществ, к которым он привык.Врач отметила, что вызванный отказом от сигарет дискомфорт нужно просто пережить, набравшись терпения и настроив себя на более здоровую жизнь. Эксперт подчеркнула, что он носит временный характер, и это небольшая цена за то преображение, которое происходит с организмом, когда человек перестает курить. Исследования показывают, что даже несколько дней без сигарет улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и снижают риск болезней, сообщила Золотарева.Кардиолог обратила внимание на то, что курение провоцирует сосудистые спазмы, повышает уровень холестерина и способствует образованию тромбов. Для курильщиков в связи с этим серьезно возрастают риски сердечнососудистых патологий, включая ишемическую болезнь сердца, инсульты и инфаркты.Несмотря на кратковременный дискомфорт при резком отказе от курения, негативные последствия табакокурения в долгосрочной перспективе значительно более опасны для здоровья и жизни, посоветовала помнить врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья представляет отказ от завтрака – подробнее об том рассказал врач Сергей Длин.

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