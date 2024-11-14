«Утренний прием пищи активирует важные процессы в желудочно-кишечном тракте и помогает организму получить энергию на весь день. В идеале прием пищи в должен быть в первые час-полтора после того, как человек проснулся, чтобы его пищеварение работало правильно», - констатировал врач Длин в беседе с «Пятым каналом».

«Ночью поджелудочная железа вырабатывает инсулин, регулирующий уровень глюкозы. Если утром не поесть в период с 3 до 8 часов, организм может столкнуться с феноменом «утренней зари», когда вырабатываются вещества, повышающие уровень сахара. Если такое состояние становится постоянным, увеличивается риск развития диабета», - уточнил эксперт.

«Для полезного завтрака подходят мясо, яйца, рыба, творог, сливочное масло, макароны из твёрдых сортов пшеницы и каши долгой варки», - сказал медработник.

Многие люди отказываются от завтрака по разным причинам, но врач Сергей Длин предупреди россиян о вреде такой привычки. По его словам, отказ от завтрака может серьезно вредить работе и здоровью органов системы пищеварения.Медик объяснил, что за ночь желчный пузырь скапливает примерно 250 мл желчи, поступающую из печени. Эта желчь необходима организму, чтобы лучше усваивать питательные вещества, которые он получает с первым за день приемом пищи. Если после пробуждения долго не есть, организм будет вынужден искать способы освободиться от нее. В результате из желчного пузыря в желудок может попасть сразу большое количество желчи, что неминуемо повлияет на его кислотность. При регулярных пропусках завтрака подобные выбросы желчи в желудок способны стать причиной заболеваний – у человека могут развиться гастрит или язвы.Кроме того, предупредил врач Длин: отказ от завтрака может стать причиной диабета.Медик добавил, что пренебрежение завтраком негативно сказывается на когнитивных функциях, снижает концентрацию внимания, ухудшает память и работоспособность.По словам Сергея Длина, для завтрака наиболее предпочтительны блюда с высоким содержанием белка и сложными углеводами. Хлопья, мюсли, выпечка, бутерброды, каши быстрого приготовления, сладкие йогурты, фрукты – все это источники быстрых углеводов, крайне нежелательных для первого за день приема пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как часто должно присутствовать в рационе красное мясо.

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