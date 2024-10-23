Кардиолог Золотарева: недосып может довести до ишемической болезни сердца

«Нехватка глубокого сна также может нарушать выработку гормонов, таких как грелин и лептин, что ведет к проблемам с обменом глюкозы и повышает риск метаболического синдрома», - предупредила медик в беседе с Life.ru.

«Завершать последний прием пищи следует за 2–2,5 часа до сна, также нужно отказаться от просмотра новостей и ограничить использование гаджетов за два часа до сна», - дополнила эксперт.

Кардиолог Золоторева предупредила россиян: недосып «убивает» здоровье сердца и сосудов. При его постоянной нехватке могут возникать нарушения обмена веществ, а также эндокринные сбои – последствием всего этого часто становятся гипертония и повышение уровня цитокинов, воспалительных компонентов. В свою очередь, повышенное давление и воспаление ведут к развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца.Золотарева отметила , что негативные изменения в работе организма из-за недосыпа обуславливаются гормональным дисбалансом. Недосып мешает организму нормально производить гормоны.Кардиолог добавила, что иногда недостаток сна бывает связан с наличием сонного апноэ. У человека с таким нарушением во время сна возникают остановки дыхания, из-за чего происходит ответный выброс адреналина, заставляющий его проснуться. Таким образом сон оказывается прерывистым и некачественным, а неоднократные выбросы адреналина могут провоцировать возникновение артериальной гипертензии, мерцательной аритмии, инфарктов и инсультов.Врач подчеркнула, что хорошему качеству сна способствует соблюдение правил гигиены сна. Незадолго до сна нужно избегать употребления алкоголя и кофеина, ограничивать курение не наедаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление черного хлеба снижает риск развития такой опасной для сердца сосудистой патологии как атеросклероз.

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