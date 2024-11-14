Врач Умнов назвал судороги неожиданным симптомом сахарного диабета

«При диабете судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам», - объяснил медик появление неприятного симптома.

Хирург Александр Умнов заявил: неожиданным для многих людей симптомом сахарного диабета могут быть судороги. Об этом врач рассказал в беседе с NEWS.ru.Умно добавил, что провокатором судорог также может быть стресс. В его случае происходит повышенная выработка гормона кортизола, ведущая к перераспределению кальция в организме. Следствием этого становятся спазмы мышечной ткани.Кроме того, судороги могут возникать в состоянии лихорадки, когда температура тела у человека становится выше 39 градусов. Его мозг начинает страдать от нехватки кислорода, в нем нарушается скоординированная работа нейронов – результатом таких изменений и становятся судороги.Еще один фактор их возникновения – обезвоживание. Когда организм теряет много жидкости вместе с потом, мочой или рвотой, он также лишается большого количества электролитов, необходимых для сбалансированной работы мозга и нервной системы. Это нарушает адекватную передачу нервных импульсов и приводит к судорогам.Также, дополнил Умнов, судороги могут оказаться неожиданным последствием курения, пристрастия к кофе, злоупотребления алкоголем. Данные привычки сопряжены с тем, что организм получает высокие концентрации активных компонентов, специфическим образом воздействующих на сосудистую ткань. У людей при этом могут возникать сосудистые спазмы, нарушающие кровоснабжение мышц и вызывающие их бесконтрольное сокращение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы диабета 2 типа могут возникать в ночное время

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