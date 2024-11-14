Эндокринолог Шестакова: симптомы диабета 2 типа могут возникать в ночное время

«Диабет 2 типа – это приобретенный сахарный диабет, который возникает у людей старшего возраста», - напомнила эндокринолог в комментарии «Газете.Ru».

«Непривычно сильная жажда в ночное время и частое мочеиспускание могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета», - заявила Екатерина Шестакова.

Эндокринолог Екатерина Шестакова рассказала, по каким изменениям в работе организма можно догадаться о развитии сахарного диабета. Врач уточнила: самой распространенной формой болезни является диабет 2 типа.Шестакова объяснила, что в некоторых случаях данный тип диабета возникает из-за наследственной предрасположенности, но зачастую его провокаторами становятся модифицируемые факторы – главным образом, низкая физическая активность и активное употребление калорийных продуктов, содержащих много простых углеводов и насыщенных жиров. Такие привычки ведут к ожирению и повышению уровня сахара в крови, в связи с которыми возникают вызывающие диабет метаболические нарушения.Говоря о симптомах диабета 2 типа, эксперт отметила: они могут возникать и в ночное время. В частности, нужно насторожиться, если человек стал чаще просыпаться ночью из-за позывов к мочеиспусканию.Врач обратила внимание на то, что диабет относится к «тихим» заболеваниям – его симптомы проявляются постепенно в течение нескольких лет. Впоследствии возникают уже более «говорящие» признаки. Например, человек начинает испытывать неутолимую жажду, в том числе в ночное время (даже просыпается, чтобы попить воды). Это обычно сигнализирует о том, что концентрация сахара в крови уже существенно повысилась.Медик призвала россиян проходить диспансеризацию и проверять кровь на содержание сахара независимо от самочувствия – это позволяет своевременно выявить диабет при его возникновении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избежать появления диабета помогает регулярная физическая активность

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