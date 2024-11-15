Кардиолог Крулев рассказал о главном признаке хронической сердечной недостаточности

«Нередко люди обращаются к врачам с жалобой на одышку, которая проявляется даже в состоянии покоя. Это главный признак при хронической сердечной недостаточности (ХСН) – такая одышка быстро усиливается в горизонтальном положении. Диагноз ХСН маловероятен, если лежа человек не чувствует усиления одышки», - объяснил кардиолог Крулев.

Кардиолог Константин Крулев рассказал в своем блоге о главном признаке хронической сердечной недостаточности - патологии, при которой сердце не справляется с функцией насоса для обеспечения адекватного выброса крови. Врач пояснил: такой выброс крови необходим для поддержания метаболических потребностей организма.Уточняя, что именно указывает на хроническую сердечную недостаточность, специалист заметил: сигнализирует об этом, прежде всего, одышка у человека в положении лежа.Он добавил, что сердечная недостаточность часто развивается при имеющейся гипертонической болезни, поэтому к проявлению одышки гипертоники должны быть особенно внимательными.Другими симптомами, которые могут возникать из-за развития сердечной недостаточности, врач назвал повышенную слабость, быстро возникающую утомляемость, синюшность кожи, отеки ног.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахарный диабет входит в число заболеваний, признаком которых являются судороги

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