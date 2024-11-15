Кардиолог Крулев рассказал о главном признаке хронической сердечной недостаточности

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проблемы с сердцем

Кардиолог Крулев: сердечную недостаточность можно определить по признаку, возникающему когда человек лежит.

Кардиолог Константин Крулев рассказал в своем блоге о главном признаке хронической сердечной недостаточности -  патологии, при которой сердце не справляется с функцией насоса для обеспечения адекватного выброса крови. Врач пояснил: такой выброс крови необходим для поддержания метаболических потребностей организма.

Уточняя, что именно указывает на хроническую сердечную недостаточность, специалист заметил: сигнализирует об этом, прежде всего, одышка у человека в положении лежа.

«Нередко люди обращаются к врачам с жалобой на одышку, которая проявляется даже в состоянии покоя. Это главный признак при хронической сердечной недостаточности (ХСН) – такая одышка быстро усиливается в горизонтальном положении. Диагноз ХСН маловероятен, если лежа человек не чувствует усиления одышки», - объяснил кардиолог Крулев.

Он добавил, что сердечная недостаточность часто развивается при имеющейся гипертонической болезни, поэтому к проявлению одышки гипертоники должны быть особенно внимательными.

Другими симптомами, которые могут возникать из-за развития сердечной недостаточности, врач назвал повышенную слабость, быстро возникающую утомляемость, синюшность кожи, отеки ног.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахарный диабет входит в число заболеваний, признаком которых являются судороги.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Константин Крулев
Константин Крулев
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Теги : признаки болезней сердца, сердечная недостаточность, Константин Крулев