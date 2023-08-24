Кардиолог Крулев: главным симптомом атеросклероза является стенокардия

«Состояние проявляется болью в груди сжимающего характера, возникающей при ходьбе и проходящей в покое», - объяснил Константин Крулев в Яндекс.Дзен.

«Если человек может без дискомфорта подняться на пятый этаж, не пользуясь лифтом, то велика вероятность, что атеросклерозом он не страдает», - заявил эксперт.

Атеросклероз является патологическим состоянием, при котором в кровеносных артериях и сосудах образуются бляшки, нарушающие кровоток. Именно с развитием атеросклероза врачи связывают подверженность людей инфаркту и инсульту. Кардиолог Крулев рассказал, как можно определить наличие этой опасной сосудистой патологии.Специалист заявил, что главным симптомом атеросклероза является стенокардия.Кардиолог подчеркнул, что то, как человек чувствует себя при быстрой ходьбе, является достаточно хорошим показателем состояния его сосудов.Крулев добавил, что боли, возникающие при ходьбе, могут указывать на атеросклероз, поражающие сердечную артерию, а также артерии ног. То есть, при его наличии боли будут ощущаться в области груди или в конечностях (в икроножных мышцах).Если атеросклероз поражает сосуды мозга, возникают эпизоды головокружения, проблемы с памятью.Врач обратил внимание, что состояние артерий можно проверять с помощью сканирующих процедур в рамках профилактических обследований.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для защиты от развития тромбоза важно пить достаточно воды.

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