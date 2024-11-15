Врачи включили курение в топ-5 главных факторов риска сахарного диабета

«Пагубная привычка может снизить чувствительность организма к инсулину, что затрудняет контроль уровня сахара в крови», - сообщили специалисты.

«Не следует игнорировать симптомы предиабета – снижение трудоспособности, быструю утомляемость, усилившуюся жажду, частое мочеиспускание, снижение зрения, медленное заживление порезов», - подсказали медработники.

Башкирские медики из республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказала о ключевых факторах возникновения сахарного диабета. В топ-5 главных факторов риска диабета врачи включили. По их словам, курильщики в большей степени по сравнению с некурящими людьми подвержены развитию инсулинорезистентности – нарушения, которое часто становится предвестником диабета 2 типа.Другой существенный фактор риск диабета –. У людей с избыточной массой тела оно особенно быстро приводит к нарушениям, вызывающим диабет. Врачи предупредили, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара в течение длительного времени наряду с лишним весом в разы повышают риск диабета.Также в топ-5 ключевых провокаторов диабета эксперты включили. Медики объяснили, что в состоянии стресса организм начинает интенсивнее высвобождать глюкозу, и если стресс длится долгое время, у человека может возникать стойкий повышенный уровень сахара в крови.Еще один фактор развития диабета –. В его случае заболевания еще нет, но сахар в крови уже повышен, и человеческий организм подвергается определенным неблагоприятным изменениям. Врачи подчеркнули, что люди с предиабетом могут восстановить здоровье, если своевременно заметят симптомы нарушения и скорректируют образ жизни посредством правильного питания и физических нагрузок.Помимо того, они призвали россиян избегать– это тоже серьезный фактор риска диабета. Во время физический активности глюкоза поступает из крови к мышцам, которыми она используется как источник энергии – вот почему нужно больше двигаться, ходить и заниматься спортом, подчеркнули врачи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется диабет первого и второго типов

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