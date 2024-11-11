«У каждого есть свои симптомы»: эндокринолог рассказала, как проявляется диабет двух типов

«Существуют два основных типа диабета: диабет 1 типа и диабет 2 типа, и у каждого из них есть свои факторы риска и симптомы», - подчеркнула медик в беседе с UfaTime.ru.

Башкирский эндокринолог Алия Насыртдинова напомнила, что сахарный диабет является хроническим заболеванием, развитие которого тесно связано с нарушением обмена веществ.При данном варианте заболевания поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина. Причины данного нарушения не всегда бывают понятны. Из известных, изученных факторов риска врачи выделяют генетическую предрасположенность, а также аутоиммунные заболевания – например, этот тип диабета встречается среди людей с тиреоидитом или целиакией. Кроме того, он может развиваться в связи с воспалением, которое возникает в организме как ответная реакция на инфекцию.Эндокринолог Насыртдинова отметила: диабет первого типа чаще всего диагностируется у детей и молодых людей, тем не менее, риск его появления существует в любом возрасте.Этот тип диабета тесно связан с нарушением, при котором клетки утрачивают восприимчивость к инсулину – появляется так называемая инсулиновая резистентность. Ее возникновению также может способствовать генетика, но ключевым фактором риска считается ожирение. Кроме того, заболеванию помогают появиться повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови.Диабет 2 типа обычно развивается у взрослых людей.Говоря об этом, Алия Насыртдинова посоветовала обращать внимание на учащенное мочеиспускание, сильную жажду и повышенный аппетит, постоянную усталость, размытое зрение, плохое заживление повреждений кожи.Для него характерны колебания веса – быстрый набор или, наоборот, его потеря. Другим симптомом является такой процесс как кетоз (организм использует жировые клетки для производства энергии) – при этом ощущаются тошнота, боли в животе, неприятный запах изо рта.В его случаях может возникать проблема кожного зуда кожи или частых инфекций – грибковых поражений, молочницы, инфекции мочевых путей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сладкое не приводит к возникновению диабета – пояснениями по этому поводу поделилась эндокринолог Алиса Тюгаева.

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