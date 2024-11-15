Врачи перечислили восемь правил для достоверного измерения артериального давления
Врачи рассказали о базовых правилах для правильного измерения артериального давления.
Для получения достоверных показаний тонометра при измерении АД необходимо соблюдать ряд правил, – данную рекомендацию озвучили сотрудники больницы №5 в Уфе. Врачи отметили, что периодически проверять свое артериальное давление следует всем взрослым людям – это один из простых и эффективных способов узнать о возможных проблемах в работе сердечно-сосудистой системы и своевременно начать их терапию.
Медики подчеркнули, что пользоваться тонометром нужно правильно, и перечислили восемь правил для достоверного измерения артериального давления.
Первое: нужно успокоиться. Проверять давление необходимо исключительно в спокойном состоянии, поэтому за 30 минут до измерения нужно отказаться от всего, что тонизирует организм, – спорта, курения, употребления алкоголя, кофе, крепкого чая.
Второе: нужно немного посидеть. Перед тем, как воспользоваться тонометром, необходимо 5 минут посидеть в расслабленном состоянии.
Третье: не скрещивать ноги. По словам врачей, человек, которому измеряют давление, должен сидеть ровно, не скрещивая ноги.
Четвертое: повернуть руку ладонью кверху. Руку, на которой будет закреплена манжета, ничто не должно сдавливать. Если рукав одежды свободный, его следует закатать. Либо руку нужно полностью освободить и положить на стол ладонью кверху.
Пятое: правильно закрепить манжету. Манжета тонометра должна находиться на два сантиметра выше локтевого сгиба.
Шестое: следить за тонометром. Все трубки должны лежать ровно, не скручиваясь и не образуя петли.
Седьмое: молчать и сохранять неподвижность. Во время измерения не нужно двигаться и говорить.
Восьмое: проводить измерение в одно время. Врачи советуют измерять давление в одно время после пробуждения или перед сном, записывая полученные показания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил при измерении давления следует придерживаться людям с уже диагностированной гипертонией. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, гипертоники должны измерять АД дважды в день.
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