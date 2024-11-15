Врачи перечислили восемь правил для достоверного измерения артериального давления

Для получения достоверных показаний тонометра при измерении АД необходимо соблюдать ряд правил, – данную рекомендацию озвучили сотрудники больницы №5 в Уфе. Врачи отметили, что периодически проверять свое артериальное давление следует всем взрослым людям – это один из простых и эффективных способов узнать о возможных проблемах в работе сердечно-сосудистой системы и своевременно начать их терапию.Медики подчеркнули, что пользоваться тонометром нужно правильно, и перечислили восемь правил для достоверного измерения артериального давления.Проверять давление необходимо исключительно в спокойном состоянии, поэтому за 30 минут до измерения нужно отказаться от всего, что тонизирует организм, – спорта, курения, употребления алкоголя, кофе, крепкого чая.Перед тем, как воспользоваться тонометром, необходимо 5 минут посидеть в расслабленном состоянии.По словам врачей, человек, которому измеряют давление, должен сидеть ровно, не скрещивая ноги.Руку, на которой будет закреплена манжета, ничто не должно сдавливать. Если рукав одежды свободный, его следует закатать. Либо руку нужно полностью освободить и положить на стол ладонью кверху.Манжета тонометра должна находиться на два сантиметра выше локтевого сгиба.Все трубки должны лежать ровно, не скручиваясь и не образуя петли.Во время измерения не нужно двигаться и говорить.Врачи советуют измерять давление в одно время после пробуждения или перед сном, записывая полученные показания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких правил при измерении давления следует придерживаться людям с уже диагностированной гипертонией. По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, гипертоники должны измерять АД дважды в день

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