Врач Чернышова: людям с гипертонией нужно измерять давление дважды в день
Врач Надежда Чернышова рассказала, с какой частотой нужно измерять давление людям с гипертонией.
Терапевт Чернышова сообщила: гипертоникам измерять артериальное давление нужно дважды в день.
«Гипертоникам стоит стабильно измерять давление утром и вечером», - уточнила медик в комментарии «Москве 24».
Эксперт подчеркнула, что такое измерение должно выполняться правильно. В частности за один подход давление нужно измерить три раза – после этого за его показатель берется средний результат.
Как правильно мерить АД:
- Замер производится в спокойной обстановке, человек предварительно должен провести в расслабленном состоянии 5–10 минут;
- Манжета фиксируется на руке примерно на уровне сердца;
- Рука не должна быть задрана (как и не слишком опущена).
- Слабость;
- Головная боль;
- Затрудненное дыхание;
- Дискомфорт в загрудинной области.
«В целом гипертонический криз начинается от 160 на 100, но резкое ухудшение самочувствия бывает и при более низких цифрах. Главное правило: стало плохо – звоните в скорую», – констатировала терапевт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в межсезонье у многих людей может возникать «осенняя гипертония».
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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