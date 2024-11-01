Врач Чернышова: людям с гипертонией нужно измерять давление дважды в день

«Гипертоникам стоит стабильно измерять давление утром и вечером», - уточнила медик в комментарии «Москве 24».

Замер производится в спокойной обстановке, человек предварительно должен провести в расслабленном состоянии 5–10 минут;

Манжета фиксируется на руке примерно на уровне сердца;

Рука не должна быть задрана (как и не слишком опущена).

Слабость;

Головная боль;

Затрудненное дыхание;

Дискомфорт в загрудинной области.

«В целом гипертонический криз начинается от 160 на 100, но резкое ухудшение самочувствия бывает и при более низких цифрах. Главное правило: стало плохо – звоните в скорую», – констатировала терапевт.

Терапевт Чернышова сообщила: гипертоникам измерять артериальное давление нужно дважды в день.Эксперт подчеркнула, что такое измерение должно выполняться правильно. В частности за один подход давление нужно измерить три раза – после этого за его показатель берется средний результат.Как правильно мерить АД:По словам Чернышовой, сделать это следует при возникновении следующих симптомов ухудшения самочувствия:Врач заметила, что плохое самочувствие при гипертонии может говорить о развитии гипертонического криза – именно поэтому в такой момент замеряется АД.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в межсезонье у многих людей может возникать «осенняя гипертония»

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