Врач Чернышова: людям с гипертонией нужно измерять давление дважды в день

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измерение давления

Врач Надежда Чернышова рассказала, с какой частотой нужно измерять давление людям с гипертонией.

Терапевт Чернышова сообщила: гипертоникам измерять артериальное давление нужно дважды в день.

«Гипертоникам стоит стабильно измерять давление утром и вечером», - уточнила медик в комментарии «Москве 24».

Эксперт подчеркнула, что такое измерение должно выполняться правильно. В частности за один подход  давление нужно измерить три раза – после этого за его показатель берется средний результат.

Как правильно мерить АД:
  • Замер производится в спокойной обстановке, человек предварительно должен провести в расслабленном состоянии 5–10 минут;
  • Манжета фиксируется на руке примерно на уровне сердца;
  • Рука не должна быть задрана (как и не слишком опущена).
Когда еще нужно измерить давление помимо измерений утром и вечером?По словам Чернышовой, сделать это следует при возникновении следующих симптомов ухудшения самочувствия:
  • Слабость;
  • Головная боль;
  • Затрудненное дыхание;
  • Дискомфорт в загрудинной области.
Врач заметила, что плохое самочувствие при гипертонии может говорить о развитии гипертонического криза – именно поэтому в такой момент замеряется АД.

«В целом гипертонический криз начинается от 160 на 100, но резкое ухудшение самочувствия бывает и при более низких цифрах. Главное правило: стало плохо – звоните в скорую», – констатировала терапевт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в межсезонье у многих людей может возникать «осенняя гипертония».

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : измерение давления, гипертония, Надежда Чернышова