Врач Яковлева: неоправданный прием антибиотиков разрушает человеку кишечный микробиом

«Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к резистентности бактерий и нарушению микробиома. Такие препараты может назначать только врач», - подчеркнула Наталья Яковлева.

Врач-терапевт Наталья Яковлева предупредила об опасности случаев, когда люди принимают решение пить антибиотики без медицинского назначения. Неоправданный прием антибиотиков разрушает человеку кишечный микробиом, от которого во многом зависит качество иммунитета и способность организма сопротивляться инфекциям, а также психическое здоровье.Медик отметила, что россияне нередко используют антибиотики для лечения простудных заболеваний. Между тем на возбудителей простуды и других вирусных болезней они не действуют. Антибиотики нужны, когда происходит заражение конкретными видами бактерий, причем используются препараты определенного класса и вида, которые борются именно с этими микроорганизмами. Правильно выбрать их назначать в нужной дозировке может только врач.Яковлева заявила, что антибиотики, употребляемые не по делу, избыточно или как-то еще неправильно, уменьшают защитную флору в кишечнике, тем самым способствуя росту патогенной флоры.Когда патогенных бактерий в кишечнике становится больше, то они начинают быть значимым фактором и вызывают различные заболевания, в том числе, грибкового происхождения, предостерегла эксперт. Врач настоятельно рекомендовала не «назначать» себе антибактериальные препараты самостоятельно, сообщил МИР24.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников указал на опасные ошибки россиян в лечении кашля

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