Нарколог Холдин: курение при диабете повышает риск смертоносных осложнений

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пепельница с окурками

Людям с сахарным диабетом курить особенно опасно из-за риска возможных осложнений, сообщил специалист.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин обратил внимание на повышенную опасность вредной привычки при диабете. Курение при диабете многократно повышает риск смертоносных осложнений, констатировал эксперт. В частности, диабетики курильщики в большей степени подвержены такой опасной патологии как диабетическая стопа.

«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. Из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», - предостерег Холдин.

Также, добавил врач, курящие диабетики больше рискуют пострадать от возникновения смертоносных сердечно-сосудистых нарушений, включая инфаркт миокарда и инсульт головного мозга. Это связано с их подверженностью гиперхолестеринемии (повышенный уровень холестерина в крови), а также гипертонии, предупредил Холдин. Он заметил:  риски данных нарушений из-за курения при диабете оказываются настолько существенными, что вероятность инфаркта или инсульта для курящих диабетиков возрастает в десятки раз.

В свою очередь, отказ от курения значительно уменьшает возможность этих патологий даже при наличии сахарного диабета, подчеркнул нарколог в беседе с «Радио 1».

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
Здоровье
главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области
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Теги : сахарный диабет, риск смерти, Виталий Холдин