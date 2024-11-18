Нарколог Холдин: курение при диабете повышает риск смертоносных осложнений

«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. Из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», - предостерег Холдин.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин обратил внимание на повышенную опасность вредной привычки при диабете. Курение при диабете многократно повышает риск смертоносных осложнений, констатировал эксперт. В частности, диабетики курильщики в большей степени подвержены такой опасной патологии как диабетическая стопа.Также, добавил врач, курящие диабетики больше рискуют пострадать от возникновения смертоносных сердечно-сосудистых нарушений, включая инфаркт миокарда и инсульт головного мозга. Это связано с их подверженностью гиперхолестеринемии (повышенный уровень холестерина в крови), а также гипертонии, предупредил Холдин. Он заметил: риски данных нарушений из-за курения при диабете оказываются настолько существенными, что вероятность инфаркта или инсульта для курящих диабетиков возрастает в десятки раз.В свою очередь, отказ от курения значительно уменьшает возможность этих патологий даже при наличии сахарного диабета, подчеркнул нарколог в беседе с « Радио 1 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как с помощью пеших прогулок можно продлить жизнь сразу на 11 лет

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