«Прогулки могут продлить жизнь на 11 лет»: врач Павлова рассказала, сколько нужно ходить

«Ежедневные двухчасовые прогулки со скоростью не менее 4,8 км в час, могут продлить жизнь на 11 лет. То есть, ходить нужно привычным, умеренным темпом». – сообщила она в своем Telegram-канале.

Врач Павлова рассказала, как можно прожить на 11 лет дольше с помощью пеших прогулок.Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что регулярные прогулки на свежем воздухе являются эффективным средством продления жизни. Достаточно ходя пешком, можно продлить жизнь на 11 лет, констатировала медик.Павлова рассказала, сколько нужно ходить для достижения такого эффекта.Доктор медицинских наук подчеркнула, что ежедневная достаточно продолжительная ходьба и другие умеренные физические нагрузка значительно снижают риск развития многих заболеваний. Благодаря прогулкам на свежем воздухе снижается уровень стресса, укрепляются мышцы, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и внешнего вида.В отличие от многих других видов физической активности, ходьба подходит большинству людей. Это бесплатное и максимально доступное средство, позволяющее сделать здоровье человека крепче, а его жизнь – длиннее, заметила врач.Павлова обратила внимание на то, что у людей старше 40 лет присутствует слишком мало физической активности в ежедневном образе жизни. Если бы они стали чаще ходить пешком, это бы снизило риски многих опасных патологий, убеждена эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы дает известный кардиолог Лео Бокерия по ходьбе для защиты от сердечно-сосудистых болезней.

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