Онколог Есаков назвал причины рака: процесс запускается из-за ослабления организма
Факторы ослабления организма могут также оказаться факторами развития рака, сообщил онколог Юрий Есаков.
Онколог Есаков рассказал, из-за чего в организме человека может возникнуть рак. Врач отметил, что с развитием опухоли тесно связан естественный процесс образования поврежденных клеток, который постоянно происходит в человеческом теле. Здоровый организм обладает механизмами удаления таких клеток, но если в этом процессе возникает сбой, поврежденные клетки начинают накапливаться и образуют опухоль. По словам Есакова, такой сбой возможен из-за общего угасания биологической системы, то есть, старения. Но в более молодом возрасте провоцировать его могут разные внешние факторы.
Есаков подчеркнул, что онкологический процесс может запускаться из-за ослабления организма, который лишается ресурсов, обеспечивающих его защиту от воздействия агрессоров – инфекций, химических веществ, травм, стрессов. К ослаблению организма ведут, прежде всего, хронические патологии, хроническое воспаление.
«Онкологический процесс запускается не из-за появления поврежденных клеток как такового, а ослабления организма. Даже дефицит сна может спровоцировать злокачественную болезнь, если организм ослаблен», - пояснил эксперт в разговоре с «Доктором 24».
Врач добавил, что подверженность раку может также обуславливаться генетической предрасположенностью.
«У молодых людей может быть повышен риск развития опухоли из-за наследственности. Обычно к таким типам онкологии относят заболевания молочных желез и яичников», - пояснил Есаков.
По мнению врача, людям, чьи кровные родственники страдали от злокачественных болезней, имеет смысл проходить генетические тестирования.
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Юрий Есаков
Здоровье
заведующий онкологическим отделением № 3 Онкоцентра № 1 Городской клинической больницы им. С. С. Юдина
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