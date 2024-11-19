Онколог Есаков назвал причины рака: процесс запускается из-за ослабления организма

«Онкологический процесс запускается не из-за появления поврежденных клеток как такового, а ослабления организма. Даже дефицит сна может спровоцировать злокачественную болезнь, если организм ослаблен», - пояснил эксперт в разговоре с «Доктором 24».

«У молодых людей может быть повышен риск развития опухоли из-за наследственности. Обычно к таким типам онкологии относят заболевания молочных желез и яичников», - пояснил Есаков.

Онколог Есаков рассказал, из-за чего в организме человека может возникнуть рак. Врач отметил, что с развитием опухоли тесно связан естественный процесс образования поврежденных клеток, который постоянно происходит в человеческом теле. Здоровый организм обладает механизмами удаления таких клеток, но если в этом процессе возникает сбой, поврежденные клетки начинают накапливаться и образуют опухоль. По словам Есакова, такой сбой возможен из-за общего угасания биологической системы, то есть, старения. Но в более молодом возрасте провоцировать его могут разные внешние факторы.Есаков подчеркнул, что онкологический процесс может запускаться из-за ослабления организма, который лишается ресурсов, обеспечивающих его защиту от воздействия агрессоров – инфекций, химических веществ, травм, стрессов. К ослаблению организма ведут, прежде всего, хронические патологии, хроническое воспаление.Врач добавил, что подверженность раку может также обуславливаться генетической предрасположенностью.По мнению врача, людям, чьи кровные родственники страдали от злокачественных болезней, имеет смысл проходить генетические тестирования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым были названы опасные заболевания , возникающие из-за долгого сидения.

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