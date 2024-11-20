Это может быть ХОБЛ: врач объяснил, какая одышка указывает на опасную патологию легких
Такая опасная болезнь легких как ХОБЛ проявляется быстро возникающей одышкой, сообщил пульмонолог Сергей Авдеев.
Врач Авдеев объяснил, какая одышка указывает на опасную патологию легких. По его словам, если человек ощущает затрудненное дыхание даже в обстоятельствах небольшой физической нагрузки, это может говорить о том, что у него имеется ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Авдеев отметил, что ХОБЛ имеет разные стадии развития. Начальный этап заболевания не вызывает сильно выраженных симптомов, и к врачам больные люди обращаются, когда эта опасная патология легких уже прогрессирует. Вначале они ощущают проблемы с дыханием при больших нагрузках, но не придают этому большого значения, воспринимая такие затруднения как что-то естественное. Однако ХОБЛ, продолжая развиваться, способствует появлению одышки при все менее значительных усилиях и серьезно ограничивает повседневную жизнь (у людей с этой проблемой даже обычный разговор может вызывать утомление). Кроме того, вызываемые болезнью одышка и нехватка воздуха часто провоцируют страх и панику.
«Если возникает одышка в покое — это уже крайне неблагоприятная ситуация, означающая истощение всех резервов организма», - предостерег врач-пульмонолог в комментарии «Газете.Ru».
Авдеев обратил внимание на то, что более «говорящим» признаком опасного легочного заболевания является не одышка, а кашель.
«Самый первый симптом болезни — это возникновение кашля, причем любого», - сказал специалист.
Пульмонолог добавил, что постоянный кашель должен прежде всего настораживать курильщиков. По словам врача, курящие люди часто относятся к своему кашлю как к норме и не считают нужным проверять легкие. Особенно тревожным признаком является кашель, возникающий ранним утром и сопровождаемый выделением слизи и одышкой. Постоянное свистящее дыхание также может сигналить о возникшей болезни легких и требует обращения к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом ряда опасных заболеваний может быть сильная потливость.
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Сергей Авдеев
Здоровье
главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН
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