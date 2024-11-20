Это может быть ХОБЛ: врач объяснил, какая одышка указывает на опасную патологию легких

«Если возникает одышка в покое — это уже крайне неблагоприятная ситуация, означающая истощение всех резервов организма», - предостерег врач-пульмонолог в комментарии « Газете.Ru ».

«Самый первый симптом болезни — это возникновение кашля, причем любого», - сказал специалист.

Врач Авдеев объяснил, какая одышка указывает на опасную патологию легких. По его словам, если человек ощущает затрудненное дыхание даже в обстоятельствах небольшой физической нагрузки, это может говорить о том, что у него имеется ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.Авдеев отметил, что ХОБЛ имеет разные стадии развития. Начальный этап заболевания не вызывает сильно выраженных симптомов, и к врачам больные люди обращаются, когда эта опасная патология легких уже прогрессирует. Вначале они ощущают проблемы с дыханием при больших нагрузках, но не придают этому большого значения, воспринимая такие затруднения как что-то естественное. Однако ХОБЛ, продолжая развиваться, способствует появлению одышки при все менее значительных усилиях и серьезно ограничивает повседневную жизнь (у людей с этой проблемой даже обычный разговор может вызывать утомление). Кроме того, вызываемые болезнью одышка и нехватка воздуха часто провоцируют страх и панику.Авдеев обратил внимание на то, что более «говорящим» признаком опасного легочного заболевания является не одышка, а кашель.Пульмонолог добавил, что постоянный кашель должен прежде всего настораживать курильщиков. По словам врача, курящие люди часто относятся к своему кашлю как к норме и не считают нужным проверять легкие. Особенно тревожным признаком является кашель, возникающий ранним утром и сопровождаемый выделением слизи и одышкой. Постоянное свистящее дыхание также может сигналить о возникшей болезни легких и требует обращения к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом ряда опасных заболеваний может быть сильная потливость

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