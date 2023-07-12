Пульмонолог Авдеев назвал одышку первым заметным симптомом патологии легких

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одышка

Пульмонолог Сергей Авдеев заявил о распространенности среди россиян такой легочной патологии как ХОБЛ.

Пульмонолог Авдеев напомнил россиянам о распространенности и опасности легочных заболеваний, в частности ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). По словам профессора Авдеева, ХОБЛ в России занимает третье место по степени распространенности среди заболеваний органов дыхания.

Как правило, жертвами этого заболевания легких становятся курильщики, но пульмонолог отметил в интервью «АиФ», что ХОБЛ встречается и среди некурящих людей.

Также в этом списке болезней органов дыхания значатся ОРВИ, бронхиальная астма,  хронический бронхит, пневмония. Одна из самых опасных болезней легких принимает форму легочного фиброза, при котором происходит беспричинное замещение живой ткани легких соединительной, рубцовой тканью.

Пульмонолог констатировал, что первым заметным симптомом патологии легких становится обычно одышка.

«Первый специфический симптом патологии легких, который сложно не заметить, это одышка. Но специфическая. Сначала она появляется лишь при высоких нагрузках, потом при умеренных, а далее – при любых», - поделился профессор Авдеев.

Пульмонолог посоветовал никогда не игнорировать изменения в толерантности своего организма к нагрузкам. Если привычная деятельность вызывает перебои с дыханием и слабость, нужно обратиться к врачу и проверит состояние организма - возможно, это ХОБЛ.

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Эксперт посоветовал отказаться от сигарет для сохранения здоровья легких, а также делать прививки от пневмококка, гриппа.

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«Помимо этого для профилактики ХОБЛ нужны умеренные физические нагрузки. Самое доступное – ходьба по 40-45 минут трижды в неделю», - рассказал пульмонолог.

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Сергей Авдеев
Сергей Авдеев
Здоровье
главный пульмонолог Минздра­ва РФ, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор
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Теги : болезни легких, признаки болезней, Сергей Авдеев
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