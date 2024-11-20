Поджелудочная может «взорваться»: врач Вялов указал на опасные провокаторы панкреатита

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Врач рассказал о причинах панкреатита, при котором воспаляется и разрушается поджелудочная железа.

Такое заболевание как панкреатит характеризуется воспалением поджелудочной железы, острым или хроническим. Об этом россиянам напомнил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, отметив попутно, что данную патологию вызывают несколько основных факторов.

Одним из самых опасных провокаторов панкреатита является злоупотребление алкоголем, констатировал медик. Вялов предупредил: данная привычка может уничтожать поджелудочную на протяжении времени или же возможна ситуация, когда из-за обилия выпивки железа окончательно «умирает», а человек попадает в реанимацию с угрозой летального исхода.

Другие провокаторы панкреатита.
  • Курение (в том числе вейпов, кальянов);
  • Высокий уровень жиров в крови, не связанный с пищевыми привычками;
  • Аутоиммунные нарушения, при которых поджелудочную железу атакуют и разрушают собственные антитела человека;
  • Лекарства (нередко это препараты для лечения неврологических заболеваний: эпилепсии, болезни Паркинсона и других, а также некоторые антибиотики);
  • Метаболический синдром и сахарный диабет;
  • Желчнокаменная болезнь.
Врач Вялов указал на то, что проблемы с желчным пузырем практически гарантированно ведут к воспалению поджелудочной железы. Для некоторых людей это может оказаться самым опасным фактором развития панкреатита с возможностью ситуации, когда поджелудочная железа фактически «взрывается».

«Если камень или какой-то сгусток желчи закупорит проток, может случиться острый панкреатит, когда   поджелудочная способна мгновенно «взорваться», - сказал медик «Вечерней Москве».

Вялов добавил, что панкреатиту свойственно проявляться болевым синдромом, но если поджелудочная железа повреждается постепенно, болей может и не быть. В этом случае начинает меняться стул человека, становясь бесформенным, кашеобразным, но на такой симптом часто не обращают внимания.

Для профилактики панкреатита врач посоветовал контролировать вышеназванные факторы, которые могут вести к его появлению, а также периодически делать УЗИ поджелудочной железы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для здорового пищеварения нужно правильно стимулировать отток желчи.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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