Поджелудочная может «взорваться»: врач Вялов указал на опасные провокаторы панкреатита
Врач рассказал о причинах панкреатита, при котором воспаляется и разрушается поджелудочная железа.
Такое заболевание как панкреатит характеризуется воспалением поджелудочной железы, острым или хроническим. Об этом россиянам напомнил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, отметив попутно, что данную патологию вызывают несколько основных факторов.
Одним из самых опасных провокаторов панкреатита является злоупотребление алкоголем, констатировал медик. Вялов предупредил: данная привычка может уничтожать поджелудочную на протяжении времени или же возможна ситуация, когда из-за обилия выпивки железа окончательно «умирает», а человек попадает в реанимацию с угрозой летального исхода.
Другие провокаторы панкреатита.
- Курение (в том числе вейпов, кальянов);
- Высокий уровень жиров в крови, не связанный с пищевыми привычками;
- Аутоиммунные нарушения, при которых поджелудочную железу атакуют и разрушают собственные антитела человека;
- Лекарства (нередко это препараты для лечения неврологических заболеваний: эпилепсии, болезни Паркинсона и других, а также некоторые антибиотики);
- Метаболический синдром и сахарный диабет;
- Желчнокаменная болезнь.
«Если камень или какой-то сгусток желчи закупорит проток, может случиться острый панкреатит, когда поджелудочная способна мгновенно «взорваться», - сказал медик «Вечерней Москве».
Вялов добавил, что панкреатиту свойственно проявляться болевым синдромом, но если поджелудочная железа повреждается постепенно, болей может и не быть. В этом случае начинает меняться стул человека, становясь бесформенным, кашеобразным, но на такой симптом часто не обращают внимания.
Для профилактики панкреатита врач посоветовал контролировать вышеназванные факторы, которые могут вести к его появлению, а также периодически делать УЗИ поджелудочной железы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для здорового пищеварения нужно правильно стимулировать отток желчи.
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Сергей Вялов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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