Врач Вялов: неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы

«Регулярное употребление большого количества жиров за один прием пищи – излишняя нагрузка для органа, которая может довести до панкреатита, воспаления, при котором клетки поджелудочной железы погибают», - сообщил медик в Telegram-канале.

«Например, человек поел, чувствует себя сытым, но у него «прихватило» живот – часто это указывает на слабый желудок. Если пища как следует не переваривается, ощущается опоясывающая боль (болят левый и правый бока), то стоит обратить внимание на поджелудочную», - поделился врач.

Врач Вялов констатировал, что состояние поджелудочной железы в большой степени зависит от баланса ферментов, которые она вырабатывает. Когда человек ест много жира, это ведет к нарушению такого баланса. В частности, злоупотребление жиром заставляет поджелудочную производить сразу очень большое количество фермента липазы, что может стать для органа чрезмерной нагрузкой и спровоцировать негативные изменения в его состоянии.Сергей Вялов предупредил, что неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы, и особенно опасна в этом плане привычка есть его в большом количестве за раз.Врач подчеркнул, что нормально работать поджелудочной железе помогает в первую очередь разнообразное и сбалансированное питание. Здоровье органа находится в тесно зависимости от того, какой едой его «кормят», постулировал специалист.Эта железа – «немой» орган, способный долго не проявлять симптомов имеющейся патологии. Сергей Вялов посоветовал обращать внимание на самочувствие после приема пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что интервальное голодание может вести к появлению камней в желчном пузыре

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