Диетолог Мещерская: пристрастие к «быстрорастворимой» лапше может довести до ожирения

«Настоящий бич нашего времени — «быстрорастворимая» лапша: залил кипятком и через три минуты готово. Делается она, в отличие от традиционных макарон, из мягких сортов пшеницы и содержит «быстрые» углеводы, которые моментально усваиваются», - поделилась диетолог с «Вечерней Москвой».

«Если вы не хотите толстеть, то количество потребляемых и сжигаемых калорий должно быть примерно равным, - подчеркнула диетолог.

Диетолог Мещерская рассказала о ключевых факторах ожирения, стремительно распространяющегося среди наших соотечественников. Эксперт констатировала, что в большинстве случаев появление лишнего веса становится последствием неправильного питания.В частности, пояснила специалист, к избыточным жировым отложениям ведет злоупотребление фастфудом, переработанными продуктами и «быстрыми» углеводами в виде сладостей и выпечки.Мещерская заметила: довести до ожирения может и пристрастие к «быстрорастворимой» лапше.Эксперт подчеркнула, что «быстрые» углеводы быстрее всего помогают появляться лишнему весу, когда употребляются при малоподвижном образе жизни.Кроме того, считает диетолог, люди часто едят избыточно – например, приходя вечером домой после дня, проведенного на офисном стуле, многие едят так, словно они активно работали физически.Помимо того, добавила эксперт, склонность к ожирению усугубляется употреблением алкоголя. Само спиртное – это дополнительные калории, вдобавок оно активизирует процессы выделения желудочного сока, возбуждающие желание есть. К тому же выпив, человек гораздо хуже контролирует свое пищевое поведение и съедает больше, чем нужно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к выпечке может стать фактором, провоцирующим появление рака

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