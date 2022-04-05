Врач Королева рассказала, как связаны рак и лапша быстрого приготовления
Употребление лапши быстрого приготовления в некоторых случаях может вести к возникновению рака, предупреждает медик.
Эндокринолог Полина Королева поделилась пояснениями по поводу того, как могут быть связаны риск заболеть раком и пристрастие к лапше быстрого приготовления. Врач заметила, что такая лапша продается в упаковке, которая используется как емкость для приготовления – сухой продукт в ней запаривается кипятком. Если учитывать, что упаковка бывает часто выполнена из полимеров, подобный способ готовки может сделать ее токсичной для организма.
«Нагревание упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», - рассказала Королева.
Медики поделилась советом: если и готовить «быструю» лапшу, для этого следует использовать керамическую либо стеклянную посуду.
Дополнительно Королева сообщила, что взрослые люди не должные есть такой продукт чаще чем раз в неделю, дети – чаще раза в месяц. Такой продукт не имеет питательной ценности, в нем нет нужных организму витаминов, минералов или белка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач советует есть брокколи в сыром виде.
Полина Королева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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