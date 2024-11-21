Врач Мясников: высокий холестерин и болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидкой

«Повышенный уровень холестерина, который негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, часто возникает именно из-за болезней щитовидной железы», - заявил Александр Мясников.

«Иногда бывает достаточно наладить работу щитовидной железы, чтобы устранить проблемы с сердцем», - констатировал доктор.

Чувство усталости и отсутствия энергии;

Чувство подавленности, депрессии или печали;

Повышенная нервозность и тревожность;

Изменение аппетита и вкусовых предпочтений;

Проблемы с концентрацией внимания, «туман» в голове;

Сухость кожи;

Непредсказуемая работа кишечника, склонность к запорам;

Более длительные менструальные периоды с болями у женщин;

Боль в конечностях и мышцах;

Повышение кровяного давления;

Ощущение сильного холода или озноб;

Изменения в голосе или ощущение «комка» в горле;

Нарушения сна;

Колебания веса;

Сухие, ломкие волосы или их выпадение.

Состоянию сердца могут серьезно навредить имеющиеся у человека проблемы с щитовидкой, предупредил россиян доктор Мясников. Он отметил, что именно нездоровая железа может быть фактором повышенного уровня холестерина в организме, из-за которого развиваются атеросклероз и ассоциированные сердечно-сосудистые патологии.Он отметил, что грамотный врач обязательно порекомендует человеку с высоким холестерином проверить состояние щитовидки. В частности, такому пациенту назначат анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ) – регулятора ее работы.Мясников порекомендовал запомнить несложное правило. В тех случаях, когда начинают ощущаться сердечные сбои – тахикардия, трепыхание, любая аритмия – первым делом необходимо проверять не сердце, а щитовидную железу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека может повышаться давление несмотря на то, что он проходит терапию и принимает лекарства.

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