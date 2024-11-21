Врач Мясников: высокий холестерин и болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидкой
Болезни сердца могут возникать как последствие нарушенной работы щитовидной железы, сообщил Александр Мясников.
Состоянию сердца могут серьезно навредить имеющиеся у человека проблемы с щитовидкой, предупредил россиян доктор Мясников. Он отметил, что именно нездоровая железа может быть фактором повышенного уровня холестерина в организме, из-за которого развиваются атеросклероз и ассоциированные сердечно-сосудистые патологии.
«Повышенный уровень холестерина, который негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, часто возникает именно из-за болезней щитовидной железы», - заявил Александр Мясников.
Он отметил, что грамотный врач обязательно порекомендует человеку с высоким холестерином проверить состояние щитовидки. В частности, такому пациенту назначат анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ) – регулятора ее работы.
«Иногда бывает достаточно наладить работу щитовидной железы, чтобы устранить проблемы с сердцем», - констатировал доктор.
Мясников порекомендовал запомнить несложное правило. В тех случаях, когда начинают ощущаться сердечные сбои – тахикардия, трепыхание, любая аритмия – первым делом необходимо проверять не сердце, а щитовидную железу.
Признаки проблем с щитовидной железой:
- Чувство усталости и отсутствия энергии;
- Чувство подавленности, депрессии или печали;
- Повышенная нервозность и тревожность;
- Изменение аппетита и вкусовых предпочтений;
- Проблемы с концентрацией внимания, «туман» в голове;
- Сухость кожи;
- Непредсказуемая работа кишечника, склонность к запорам;
- Более длительные менструальные периоды с болями у женщин;
- Боль в конечностях и мышцах;
- Повышение кровяного давления;
- Ощущение сильного холода или озноб;
- Изменения в голосе или ощущение «комка» в горле;
- Нарушения сна;
- Колебания веса;
- Сухие, ломкие волосы или их выпадение.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
Оставить комментарий