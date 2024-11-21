Врач Мясников: высокий холестерин и болезни сердца могут возникать из-за проблем с щитовидкой

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проверка щитовидной железы у пациентки

Болезни сердца могут возникать как последствие нарушенной работы щитовидной железы, сообщил Александр Мясников.

Состоянию сердца могут серьезно навредить имеющиеся у человека проблемы с щитовидкой, предупредил россиян доктор Мясников. Он отметил, что именно нездоровая железа может быть фактором повышенного уровня холестерина в организме, из-за которого развиваются атеросклероз и ассоциированные сердечно-сосудистые патологии.

«Повышенный уровень холестерина, который негативно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, часто возникает именно из-за болезней щитовидной железы», - заявил Александр Мясников.

Он отметил, что грамотный врач обязательно порекомендует человеку с высоким холестерином проверить состояние щитовидки. В частности, такому пациенту назначат анализ уровня тиреотропного гормона (ТТГ) – регулятора ее работы.
 
«Иногда бывает достаточно наладить работу щитовидной железы, чтобы устранить проблемы с сердцем», - констатировал доктор.

Мясников порекомендовал запомнить несложное правило. В тех случаях, когда начинают ощущаться сердечные сбои – тахикардия, трепыхание, любая аритмия – первым делом необходимо проверять не сердце, а щитовидную железу.

Признаки проблем с щитовидной железой:
  • Чувство усталости и отсутствия энергии;
  • Чувство подавленности, депрессии или печали;
  • Повышенная нервозность и тревожность;
  • Изменение аппетита и вкусовых предпочтений;
  • Проблемы с концентрацией внимания, «туман» в голове;
  • Сухость кожи;
  • Непредсказуемая работа кишечника, склонность к запорам;
  • Более длительные менструальные периоды с болями у женщин;
  • Боль в конечностях и мышцах;
  • Повышение кровяного давления;
  • Ощущение сильного холода или озноб;
  • Изменения в голосе или ощущение «комка» в горле;
  • Нарушения сна;
  • Колебания веса;
  • Сухие, ломкие волосы или их выпадение.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : болезни щитовидной железы, болезни сердца, Александр Мясников