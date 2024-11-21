Врачи из Уфы: простой тест на сохранение равновесия выявляет ваш биологический возраст

43 секунды — норма для людей 18–39 лет;

40 секунд — норма для людей 40–49 лет;

37 секунд — норма для людей 50–59 лет;

30 секунд — норма для людей 60–69 лет;

18–19 секунд — норма для людей 70–79 лет.

Врачи из Уфимского Центра общественного здоровья поделились простым тестом, результаты которого показывают, каким является биологический возраст человека. Этот метод основан на неврологической пробе Ромберга.Нужно снять обувь и принять «позу цапли» — встать на одну ногу, подогнув вторую. Затем закрыть глаза и простоять в таком положении настолько долго, насколько получится. Необходимо зафиксировать время неподвижного стояния без потери равновесия.На какие показатели ориентироваться:Способность сохранять контроль над балансом своего тела и умение удерживать равновесие отражают биологический возраст людей. Чем лучше у них это получается, тем они моложе и тем дольше проживут.Врачи констатируют: сохранение чувства равновесия с возрастом указывает на слаженность работы внутренних систем организма. В частности, это говорит о хорошем состоянии мышц и головного мозга. С приближением старости мозгу становится сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве. Если зрелый человек владеет телом и контролирует его баланс, значит, его мозг достаточно молод, чтобы качественно осуществлять такую работу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими серьезными проблемами со здоровьем грозит человеку стоячая работа

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