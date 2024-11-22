Хирург Трифанов: пристрастие к сладкому влияет на развитие рака поджелудочной железы

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пирожные

Неправильное питание, включая пристрастие к сладкому и жирному, помогает возникнуть такому заболеванию как рак поджелудочной железы, предупредил специалист.

Хирург Владимир Трифанов рассказал о влиянии нездоровых пищевых привычек на возникновение рака поджелудочной железы. Врач отметил, что в их число входит слишком частое употребление жареной и жирной пищей. Кроме того, добавил Трифанов, на развитие рака поджелудочной железы влияет пристрастие к сладкому.

Медик напомнил, что именно этот орган выделяет инсулин в ответ на резкий рост сахара в крови после поедания сладких продуктов. Когда человек ест много сладкого, железа, занятая производством инсулина, испытывает очень серьезную нагрузку. Это истощает орган и способствует нарушениям в его функционировании и состоянии.

«Это приводит к тому, что поджелудочная железа, основная функция которой заключается в выработке специального секрета для контроля баланса жиров, углеводов и белков в организме, работает в усиленном режиме. Это ослабляет ее функции и увеличивает риск развития рака», - пояснил Трифанов в комментарии для Life.ru.

Кроме того, пагубное влияние на поджелудочную оказывает алкоголь, подчеркнул хирург.

Среди других факторов, повышающих риск возникновения ее опухолей, врач выделил генетическую предрасположенность, недостаток физической активности и ожирение, имеющийся панкреатит и диабет второго типа. Медик посоветовал проходить регулярные медицинские осмотры для раннего обнаружения неблагополучных изменений в состоянии органа.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может привести к «взрыву» поджелудочной железы – об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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Владимир Трифанов
Владимир Трифанов
Здоровье
заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России
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Теги : рак поджелудочной железы, причины рака, Владимир Трифанов
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