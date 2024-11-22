Гинеколог Близнюк: мечтающим забеременеть женщинам лучше отказаться от кофе и шоколада
Кофеин может помешать наступлению долгожданной беременности, предупредила врач-гинеколог.
Гинеколог Елена Близнюк посоветовала мечтающим забеременеть женщинам отказаться от кофе. Специалист констатировала, что его ключевой компонент – кофеин – может негативно влиять на те процессы в женском организме, которые играют важную роль в наступлении беременности. В частности, кофеин может понижать тонус фаллопиевых труб, через которые яйцеклетка проникает в матку из яичников. В результате трубы недостаточно активно сокращаются, что затрудняет передвижение яйцеклетки. Это уменьшает шансы на ее оплодотворение.
«Планируя зачатие, откажитесь от кофе, так как кофеин сбивает гормональный фон женщины, пагубно влияет на работу маточных труб, мешает нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение», - объяснила Близнюк в беседе с NEWS.ru.
Гинеколог отметила, что возможностью забеременеть рискуют прежде всего женщины, которые пьют много кофе – четыре и больше чашек в день. Но если женщина мечтает стать мамой, ей лучше совсем отказаться от напитков с кофеином, считает Близнюк. Она обратила внимание, что чувствительность к этому компоненту зависит от индивидуальных особенностей – многие бывают восприимчивы и к небольшому количеству.
Кроме того, добавила врач, забеременеть могут помешать черный чай и шоколад – в них тоже содержится кофеин.
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