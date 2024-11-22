Гинеколог Близнюк: мечтающим забеременеть женщинам лучше отказаться от кофе и шоколада

«Планируя зачатие, откажитесь от кофе, так как кофеин сбивает гормональный фон женщины, пагубно влияет на работу маточных труб, мешает нормальной овуляции и затрудняет оплодотворение», - объяснила Близнюк в беседе с NEWS.ru.

Гинеколог Елена Близнюк посоветовала мечтающим забеременеть женщинам отказаться от кофе. Специалист констатировала, что его ключевой компонент – кофеин – может негативно влиять на те процессы в женском организме, которые играют важную роль в наступлении беременности. В частности, кофеин может понижать тонус фаллопиевых труб, через которые яйцеклетка проникает в матку из яичников. В результате трубы недостаточно активно сокращаются, что затрудняет передвижение яйцеклетки. Это уменьшает шансы на ее оплодотворение.Гинеколог отметила, что возможностью забеременеть рискуют прежде всего женщины, которые пьют много кофе – четыре и больше чашек в день. Но если женщина мечтает стать мамой, ей лучше совсем отказаться от напитков с кофеином, считает Близнюк. Она обратила внимание, что чувствительность к этому компоненту зависит от индивидуальных особенностей – многие бывают восприимчивы и к небольшому количеству.Кроме того, добавила врач, забеременеть могут помешать черный чай и шоколад – в них тоже содержится кофеин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников объяснил, почему считает пиво «самым страшным» напитком для диабетиков

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.