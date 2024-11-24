Врач Богатырев: вредить почкам могут даже полезные продукты шпинат, свекла или орехи
Ряд продуктов, включая полезные, могут неожиданно навредить здоровью почек, заявил врач-уролог Артур Богатырев.
Врач Богатырев сообщил, что почки могут быть очень чувствительны к тем или иным веществам, присутствующим в продуктах. Если говорить об очевидно вредных компонентах, то на состоянии парного органа негативно сказываются разного рода искусственные добавки, которыми сегодня богаты многие продукты промышленного производства.
Кроме того, работу почек могут угнетать консерванты и транжиры, особенно если они употребляются слишком часто. Также на почки негативно влияют стимулирующие вещества, например, кофеин, получаемый организмом в больших дозах.
«Чрезмерное потребление кофе, чая, шоколада, а также большого количества сливочного масла, мяса и жареного картофеля может негативно сказаться на здоровье почек», - посоветовал помнить уролог Богатырев.
Кроме того, добавил врач, для сохранения хорошего здоровья почек нужно избегать еды с высоким уровнем оксалатов. В эту категорию в том числе входят полезные продукты.
Полезными, но потенциально вредными для почек продуктами могут оказаться шпинат, свекла, орехи, щавель, отруби, авокадо, предостерег Богатырев.
Врач-уролог обратил внимание, что почки могут пострадать от пристрастия к молочным продуктам, содержащим много кальция. Когда организм расщепляет насыщенные кальцием продукты и напитки, его избыток выводится с мочой, что увеличивает риск появления мочекаменной болезни, объяснил специалист агентству Кулик.
В целом, резюмировал врач, почкам вредят продукты, которые провоцируют гиперактивность сосудов и выделительной системы.
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Артур Богатырев
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врач-уролог
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