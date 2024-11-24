Врач Богатырев: вредить почкам могут даже полезные продукты шпинат, свекла или орехи

«Чрезмерное потребление кофе, чая, шоколада, а также большого количества сливочного масла, мяса и жареного картофеля может негативно сказаться на здоровье почек», - посоветовал помнить уролог Богатырев.

Врач Богатырев сообщил, что почки могут быть очень чувствительны к тем или иным веществам, присутствующим в продуктах. Если говорить об очевидно вредных компонентах, то на состоянии парного органа негативно сказываются разного рода искусственные добавки, которыми сегодня богаты многие продукты промышленного производства.Кроме того, работу почек могут угнетать консерванты и транжиры, особенно если они употребляются слишком часто. Также на почки негативно влияют стимулирующие вещества, например, кофеин, получаемый организмом в больших дозах.Кроме того, добавил врач, для сохранения хорошего здоровья почек нужно избегать еды с высоким уровнем оксалатов. В эту категорию в том числе входят полезные продукты.Полезными, но потенциально вредными для почек продуктами могут оказаться шпинат, свекла, орехи, щавель, отруби, авокадо, предостерег Богатырев.Врач-уролог обратил внимание, что почки могут пострадать от пристрастия к молочным продуктам, содержащим много кальция. Когда организм расщепляет насыщенные кальцием продукты и напитки, его избыток выводится с мочой, что увеличивает риск появления мочекаменной болезни, объяснил специалист агентству Кулик.В целом, резюмировал врач, почкам вредят продукты, которые провоцируют гиперактивность сосудов и выделительной системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки особенно серьезно влияют на риск появления панкреатита.

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