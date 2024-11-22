«Поддерживают защитную функцию иммунитета»: врачи назвали 5 лучших природных антибиотиков

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напиток с имбирем

Некоторые продукты и съедобные растения – это своего рода природные антибиотики, которые могут укреплять иммунитет.

Врачи из Уфы, представляющие Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, напомнили россиянам, что антибиотики являются веществами, способными уничтожать болезнетворные бактерии. По словам экспертов, среди продуктов питания и съедобных растений существуют природные антибиотики, которые могут «естественным образом укреплять иммунную систему».

Врачи назвали 5 лучших природных антибиотиков.

Первым в их список вошел чеснок: пряный овощ является источником аллицина, обладающего антибактериальными свойствами. Благодаря его действию в организме снижается воспаление, и это позволяет иммунной системе эффективнее противостоять воздействию внешних агрессоров, включая разного рода патогены и вирусы.

Также в число лучших природных антибиотиков входит мед. По слова медиков, в составе меда присутствуют ферменты, улучшающие способность организма бороться с инфекциями – в частности, с инфекциями горла.

Кроме того, в топ-5 природных антибиотиков специалисты включили имбирь, богатый активными веществами с антибактериальным и противовоспалительным действием. Благодаря его приему облегчаются симптомы простуды и гриппа.

Оливковое масло – еще один натуральный антибиотик. Его состав обогащен фенолами, обладающими антибактериальным эффектом. Употребление оливкового масла тоже уменьшает уровень воспаления в организме, делает человека лучше защищенным от развития бактериальных инфекций.

Помимо этого, эксперты выделили эфирное масло чайного дерева, помогающее в лечении кожных инфекций и воспалений.

Что важно знать. Врачи обращают внимание, что вещества-антибиотики, даже будучи натуральными, не являются априори целебными. Их польза зависит от того, насколько грамотно они используются. Применять их без предварительного изучения свойств и возможных побочных эффектов неправильно.

«Природные антибиотики направлены на общую защитную функцию иммунитета, а не на борьбу с конкретной инфекцией. Каждый из них обладает специфическими особенностями, которые стоит учитывать, прежде чем использовать их для лечения или профилактики заболеваний», - постулировали специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда имбирь становится опасным для организма.

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Теги : антибиотики, укрепление иммунитета, Уфа
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