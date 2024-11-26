«Тревога и проблемы с сердцем»: врач назвала опасные последствия избыточного приема кофеина

«В одной чашке растворимого кофе содержится от 30 до 90 мг кофеина, тогда как в таком же объеме молотого кофе — от 70 до 140 мг», - уточнила медик в разговоре с «Известиями».

При бессоннице;

При язвенной болезни желудка;

При воспалительных заболеваниях кишечника.

«Людям с сахарным диабетом и ожирением рекомендуется избегать кофейных напитков «три в одном» из-за их высокого содержания сахара», - подчеркнула Кашух.

Чрезмерное потребление кофейных напитков или избыточный прием кофеина в других продуктах негативно отражается на состоянии организма, заявила гастроэнтеролог Кашух.Кашух напомнила, что кофеин обладает способностью активизировать центральную нервную систему, и последствием его избыточного приема может стать повышенная тревожность (нередко вызывающая проблемы с ночным сном и преувеличенную возбудимость, раздражительность, нервозность в течение дня).Также в числе опасных последствия избыточного приема кофеина Кашух назвала проблемы с сердцем и желудком, при которых могут возникать неприятные симптомы аритмии, гастрита или язвы.По словам врача, человек с хорошим состоянием здоровья может позволить себе употреблять до 400 мл кофе (за день).Когда нужно уменьшать количество кофе или полностью отказываться от него:В первую очередь, его много в чае и энергетических напитках, а также в коле, какао, шоколаде. Кофеин содержится в бобах, листьях и плодах более ста растений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление жгучих специй может оказаться фактором развития рака

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