Диетолог Кабанов: в каждом четвертом случае рака причиной становится неправильное питание

«Неправильное питание может вызывать различные виды рака желудочно-кишечного тракта, а также рак груди и простаты», - сказала он в комментарии «Ленте.ру».

Диетолог Кабанов заявил, что в каждом четвертом случае рака причиной становится неправильное питание людей.Диетолог отметил, что провокаторами опухолей могут оказаться алкоголь, острая или соленая рыба, красное мясо.Кабанов уточнил, что вследствие слишком частого употребление спиртных напитков могут возникать рак ротовой полости, пищевода, печени. Что касается жгуче пряной еды, острых специй, их постоянный прием специалист назвал фактором появления злокачественных опухолей во рту и носу.В свою очередь у слишком рьяных любителей красного яса повышается риск рака прямой кишки.Кабанов посоветовал россиянам контролировать присутствие названных продуктов в повседневном рационе, не забывать, что неправильное питание может быть канцерогенным.. Также диетолог призвал помнить, что нельзя употреблять слишком горячую еду и напитки – такая привычка сопряжена с риском травмировать пищевод и вызвать появление опухоли.Кроме того никогда не нужно игнорировать следы плесени на продуктах – их нельзя употреблять даже при ее минимальном присутствии. Плесень выделяет афлатоксины, способные вести к развитию рака печени, рассказал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к сладкому может влиять на возникновение варикоза

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