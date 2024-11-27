Врач Хрипков назвал проблемы со здоровьем, которые требуют обязательного обращения к хирургу

«Внезапно возникшие боли в животе, тошнота и рвота могут указывать на аппендицит», - назвал специалист тревожные симптомы.

«Людям с синдромом диабетической стопы, который развивается у 15-25 процентов больных сахарным диабетом, необходимо обратиться к хирургу при малейшем повреждении кожи стоп», - подчеркнул Сергей Хрипков в разговоре с « Лентой.ру ».

Врач Хрипков посоветовал россиянам обращаться за консультацией к хирургу при возникновении грыжи. Медик объяснил, что для человека с грыжей возникает риск ущемления, при котором может нарушаться кровоснабжение тканей, ведущее к их отмиранию. В этом случае грыжу необходимо оперировать, актуальность такой процедуры для пациента должен определить хирург.Другая проблема со здоровьем, которая требует обязательного обращения к хирургу – аппендицит. Данная патология характеризуется развитием острого воспалительного процесса на определенном участке кишечника. Хрипков предупредил: когда человек с аппендицитом не получает своевременного диагноза и лечения, он рискует пострадать от опасных осложнений в виде абсцесса брюшной полости, перитонита или сепсиса.Также по словам Хрипкова обратиться к хирургу необходимо при расширении подкожных вен, отеков и тяжести в ногах. Эти неблагополучные изменения часто говорят о развитии варикозной болезни. Эксперт заметил, что при варикозе могут возникать осложнения, требующие хирургического лечения, так как консервативные методы не будут давать нужных результатов.Еще один серьезный повод записаться на прием к хирургу – это образование липомы, мягкого подкожного узла без болевых ощущений при надавливании. Хрипков рассказал, что хирургическое удаление липомы требуется, когда она начинает расти или располагается в области суставов, мешает нормально двигаться. Кроме того, важно удостовериться, что такое образование не является злокачественным.Очень веской причиной для обращения к хирургу является и повреждение кожи на стопах при имеющемся диабете. Последствием такого повреждения может стать развитие опасных, угрожающих жизни процессов, включая гагрену и сепсис.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой пульс является опасным и требует обращения к врачам.

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