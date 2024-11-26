«Повышает риск внезапной смерти»: кардиолог назвал опасный пульс в состоянии покоя

«Оптимальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя у мужчин — 60–80 ударов в минуту, у женщин — 70–90 ударов. Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал кардиолог Курбанмагомедов NEWS.ru.

Кардиолог Курбанмагомедов напомнил, что частота пульса в состоянии покоя не должна превышать показатель 80 ударов в минуту. Если пульс более высокий, хотя человек лежит, отдыхает или спит, это повышает вероятность возникновения опасных сердечных осложнений или даже риска внезапной смерти в связи со сбоями в работе сердца, подчеркнул специалист.Медик также отметил, что учащенное сердцебиение (тахикардия) и высокие цифры пульса могут наблюдаться при анемии, лихорадке, интоксикация, гормональных нарушениях, кровопотерях. Курбанмагомедов подчеркнул, что при выявлении тахикардии у пациента нужно уточнять причину ее появления – правильное лечение без этого невозможно. Симптомами тахикардии являются учащенное сердцебиение, избыточная усталость и утомляемость, головокружения, боли в груди, одышка, пониженное артериальное давление.В свою очередь низкий пульс может указывать на разреженную частоту сердечных сокращений или брадикардию. В ее случае человек тоже может ощущать общую слабость, головокружении и обморочное состояние. По словам Курбанмагомедова, подобное изменение в работе сердца могут вызывать отравления, поражения нервной системы, некоторые инфекционные заболевания.Кардиолог посоветовал при неожиданно возникающей тахикардии или брадикардии без промедления обращаться врачам.До этого кардиолог Ольга Бокерия отмечала , что пульс «под сотню» у взрослого человека, который не лежит и не отдыхает, не должен вызывать паники. Чаще всего это говорит о нетренированном сердце – оно начинает биться учащенно даже при небольших нагрузках, например, когда человек начинает просто немного быстрее двигаться. Такое сердце нужно тренировать, больше двигаясь и ходя пешком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие простые способы помогают избежать возникновения инфаркта

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