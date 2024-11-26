«Повышает риск внезапной смерти»: кардиолог назвал опасный пульс в состоянии покоя
Если «спокойный» пульс неожиданно учащается, необходимо обращаться к врачу, заявил кардиолог Мурад Курбанмагомедов.
Кардиолог Курбанмагомедов напомнил, что частота пульса в состоянии покоя не должна превышать показатель 80 ударов в минуту. Если пульс более высокий, хотя человек лежит, отдыхает или спит, это повышает вероятность возникновения опасных сердечных осложнений или даже риска внезапной смерти в связи со сбоями в работе сердца, подчеркнул специалист.
«Оптимальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя у мужчин — 60–80 ударов в минуту, у женщин — 70–90 ударов. Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал кардиолог Курбанмагомедов NEWS.ru.
Медик также отметил, что учащенное сердцебиение (тахикардия) и высокие цифры пульса могут наблюдаться при анемии, лихорадке, интоксикация, гормональных нарушениях, кровопотерях. Курбанмагомедов подчеркнул, что при выявлении тахикардии у пациента нужно уточнять причину ее появления – правильное лечение без этого невозможно. Симптомами тахикардии являются учащенное сердцебиение, избыточная усталость и утомляемость, головокружения, боли в груди, одышка, пониженное артериальное давление.
В свою очередь низкий пульс может указывать на разреженную частоту сердечных сокращений или брадикардию. В ее случае человек тоже может ощущать общую слабость, головокружении и обморочное состояние. По словам Курбанмагомедова, подобное изменение в работе сердца могут вызывать отравления, поражения нервной системы, некоторые инфекционные заболевания.
Кардиолог посоветовал при неожиданно возникающей тахикардии или брадикардии без промедления обращаться врачам.
До этого кардиолог Ольга Бокерия отмечала, что пульс «под сотню» у взрослого человека, который не лежит и не отдыхает, не должен вызывать паники. Чаще всего это говорит о нетренированном сердце – оно начинает биться учащенно даже при небольших нагрузках, например, когда человек начинает просто немного быстрее двигаться. Такое сердце нужно тренировать, больше двигаясь и ходя пешком.
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