«Давящая боль в области сердца»: врач рассказал, когда это не стенокардия

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боль в груди

Давящую боль в области сердца, напоминающую стенокардию, могут вызывать несердечные факторы, сообщил врач Дмитрий Хохлов.

Врач-кардиолог Хохлов посоветовал помнить: не всякая боль в области сердца имеет именно сердечную причину, провоцировать ее могут разные нарушения. Чаще всего – межреберная невралгия.

«Вызвать симптомы, схожие с грудной жабой (стенокардией), могут нарушения в системе пищеварения, патологии костей, суставов и мышц, изменения в легких, заболевания молочной железы. Но, как правило, на боль в области сердца жалуются люди с межреберной невралгией», - рассказал медик aif.ru.

Хохлов добавил, что иногда боль в груди, похожая на стенокардию, не бывает связана с какой-либо патологией. Неприятное ощущение может появиться, например, из-за того, что человек слишком плотно поел или находится в душном помещении. Либо возникает под влиянием перепада температур: например, когда люди выходят из тепла на холодный воздух.

Как узнать межреберную невралгию. Невралгия может пугать возникновением боли в области сердца, но на самом деле это не стенокардия.

«При межреберной невралгии тупая, ноющая или колющая боль в грудной клетке, как правило, длительная и монотонная, может усиливаться при надавливании в месте болезненности, при глубоком вдохе, при смене положения тела. Например, когда человек ложится на левый бок, у него начинает колоть в груди сильнее, чем когда он лежит на правом, и наоборот», - объяснил Дмитрий Хохлов.

Врач добавил, что в случае невралгии боль ощущается по ходу нерва, в конкретном месте. При приеме обычных аптечных обезболивающих или на фоне физической активности такая боль часто проходит.

Что вызывает именно стенокардию. Боль и дискомфорт, вызываемые сердечными нарушениями, часто возникают при физической нагрузке и проходят в состоянии покоя. Кроме того, стенокардию может спровоцировать сильный скачок артериального давления или стресс. При появлении такого болевого симптома нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с проблемами сердца нельзя посещать баню.

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Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : боль в груди, стенокардия, Дмитрий Хохлов
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