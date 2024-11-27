«Четыре болезни сердца и сосудов»: врач назвал противопоказания для посещения бани

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посещение бани

При сердечнососудистых проблемах и некоторых других болезнях посещение бани запрещено, об этом рассказал врач-терапевт Александр Андреев.

Врач Андреев назвал противопоказаниями для посещения бани четыре болезни сердца и сосудов.

«К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония II и III степени, атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, тромбофлебит», - уточнил он в комментарии «Газете.Ru».

Андреев заметил, что сосуды в бане подвергаются воздействию высоких температур и расширяются, из-за чего у человека снижается давление. Стойко перенести такое изменение и компенсировать возникающие перепады давления может только здоровый и крепкий организм. Но в некоторых случаях следствием этих процессов становится развитие сердечно-сосудистой недостаточности, проблем с кровоснабжением жизненно-важных органов. Если сосуды е очень крепкие, возникают риски развития инфарктов и инсультов.

Врач посоветовал не ходить в баню людям, которые ранее уже перенесли инфаркт миокарда или инсульт.

Андреев обратил внимание, что список противопоказаний для похода в баню может быть гораздо более обширным (например, посещать баню нельзя людям с психическими и онкологическими заболеваниями, хроническими воспалениями, эпилепсией). Нередко противопоказания бывают обусловлены временными факторами. При простуде и других ОРВТ баню лучше не посещать, это может утомить и ослабить организм, усугубить вызванный инфекцией воспалительный процесс.

«Лечение» паром бронхита и тем более пневмонии — это не более чем миф, причем опасный», - подчеркнул Андреев.

Также противопоказано подвергаться действием высоких температур при почечной и печеночной недостаточности, туберкулезе.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем нужно обязательно обращаться к хирургу.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Андреев
Александр Андреев
Здоровье
гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог, терапевт
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Теги : посещение бани, противопоказания, Александр Андреев