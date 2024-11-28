Врач Бородина: два напитка могут разрушать печень сильнее алкоголя

«Чрезмерное потребление сахара в составе энергетиков и других сладких напитков может вести к ожирению, избыточному уровню инсулина в крови и снижению чувствительности тканей к инсулину. Есть исследования, доказывающие, что чрезмерное употребление энергетиков может приводить к воспалительному процессу в печени (стеатогепатит)», - рассказала Бородина ngs24.ru

Не только алкоголь разрушает печень. Человек может не употреблять спиртных напитков или употреблять их по минимум, но его печень все равно может быть нездоровой, страдать от воспаления и ожирения. Подобным образом на орган влияют другие напитки, предупредила врач Бородина. Специалистка отметила в интервью, что два напитка могут разрушать печень даже сильнее алкоголя.В частности, здоровье этого органа уничтожают напитки с высоким содержанием сахара. Их прием на регулярной основе способствует накоплению жира в печени – со временем жировой гепатоз может перерастать в гораздо более серьезные патологии, провоцировать рубцевание тканей и повреждение клеток.Помимо этого разрушать печень сильнее алкоголя могут сладкие на вкус газированные напитки. Они не всегда содержат сахар, но в их составе присутствуют разнообразные добавки, обеспечивающие приятный вкус и аромат. Необходимость расщеплять эти вещества создает повышенную нагрузку на орган, а содержащиеся в таких напитках сахарозаменители негативно влияют на кишечную микрофлору и обменные процессы, что в конечном итоге тоже «помогает» печени обзаводиться жировыми отложениями.Ирина Бородина посоветовала отказаться от питья подслащенных напитков. По словам врача, поддерживать хорошее состояние печени лучше всего помогают зеленый чай, черный кофе, какао, кисломолочные напитки, чистая вода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе особенно эффективно защищает человека от развития рака печени

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