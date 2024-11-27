Врачи: кофе содержит изофлавоноиды, которые на 40% снижают риск рака печени

«Одно из серьезных заболеваний печени — гепатобиллиарный рак, он же рак печени. Кофе снижает его риски. Изофлавоноиды, находящиеся в кофе снижают риск рака печени на 40%», - рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Врачи-эксперты из программы «Жить здорово!» Елены Малышевой посоветовали россиянам не бояться такого напитка как кофе. Малышева заметила, что страх перед кофе связан с очень старыми данными, которые были давно опровергнуты исследователями. Сегодня достоверно известно, что пить кофе полезно по ряду причин. Вот, например, очень веская причина – кофе эффективно защищает от возникновения рака печени.Медик добавил, что также кофе способствует профилактике рака предстательной железы.Другим оздоровительным действие кофе заключается в его положительном влиянии на артериальное давление. Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что сразу после приема кофе вызывает небольшое повышение давления, однако затем кофеин активизирует мочегонные механизмы и вместе с выделением жидкости артериальное давление начинает понижаться. Кофе относится к числу мочегонных, которые считаются средства первого ряда при лечении гипертонии, подчеркнули врачи.Что еще было замечено: любители кофе реже сталкиваются с развитием диабета. Ученые полагают, что такой защите способствуют компоненты кофе – кофеин, кофеиновая и хлорогеновая кислота. Исследования показали, что эти вещества поддерживают процессы производства инсулина в организме и улучшают чувствительность клеток к нему. Вдобавок за счет мочегонного эффекта кофе снижается концентрация сахара в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Евгений Белоусов объяснил , почему нужно с осторожностью пить черный чай и травяные чаи.

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